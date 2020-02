Tía María: Dirigentes del valle de Tambo no creen en los anuncios de Vizcarra

Mónica Cuti

El presidente Martín Vizcarra Cornejo anunció la semana pasada que el proyecto Tía María no se hará en su gobierno debido al rechazo de la población del valle de Tambo. Los dirigentes opositores de la inversión minera de Southern consideran poco fiable el anuncio.

En una entrevista con este medio ayer domingo, el mandatario volvió a referirse al valle de Tambo. Anunció que esta semana viajará a Moquegua para lanzar el concurso de licitación para la ejecución de la presa Yanapuquio, cuyas aguas también beneficiarán a los agricultores tambeños. Esto tampoco es creíble, señala el dirigente Jesús Cornejo.

Explica que, en su última visita a Arequipa, Vizcarra señaló que iría a Islay para hablar con la población, pero no cumplió su promesa. De igual forma, no realizó las soluciones que propuso para apaciguar el conflicto.

"Al presidente Vizcarra no le creemos lo que dice. Hubo compromisos con las autoridades de solucionar el problema del valle pero nunca lo hizo. Quizá un sector recibió con tranquilidad el anuncio, pero creemos que lo que dice no se cumplirá", señaló. Sobre ello, el dirigente Miguel Meza Igme opina que el presidente ya indicó que la población no acepta Tía María y que si tuviera mayor capacidad de decisión podría anular de una vez la licencia para construir la mina.

Con la ejecución de la represa de Yanapuquio, Cornejo no está de acuerdo. Para él la solución es el embalse de Paltuture, obra con estudios culminados pero entrampada por los líos limítrofes con Puno. Esta región se opone al proyecto mientras no se comparta el recurso hídrico también con ellos.

Para Cornejo, el gobierno debería centrarse en solucionar el problema con Puno, pues Paltuture tiene mayor capacidad de almacenamiento, afirma.

Yanapuquio, en territorio moqueguano, tendría 40 millones de metros cúbicos (MMC) de almacenamiento. De ellos, 15 se otorgarán a los agricultores del valle de Tambo y otros 15 a Moquegua. En tanto, Paltuture tendría una capacidad de 30 MMC y beneficiaría exclusivamente al valle de Tambo.

El dirigente Meza Igme señala que hay otro tipo de temores por el desconocimiento del proyecto Yanapuquio. Explica que el Ejecutivo debe ir a Islay para explicar el monto del presupuesto y capacidad de almacenamiento porque se desconoce de la obra. "Tienen que explicar quién lo hará, porque si lo hace la empresa minera definitivamente no lo aceptaremos, también queremos saber con qué intención, no vaya a ser que se haga la represa a cambio de que se empiecen las obras en Tía María", dijo.

Ambos representantes anunciaron que se reiniciarán las protestas en contra del proyecto minero en las próximas semanas.

Autoridad

El alcalde provincial Omar Candia señaló que el próximo gobierno debe ser quien trate el tema y que esta vez participen todos los actores para llegar a consensos. Criticó que el Ejecutivo no destrabe proyectos grandes en el sur, por lo que propuso la creación de una agenda programática para inversión.❖