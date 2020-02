22 heridos de tragedia en VES aún luchan con graves quemaduras

De los 48 heridos que dejó la explosión de un camión cisterna cargado con gas licuado de petróleo en Villa El Salvador (VES), al cierre de edición aún 22 seguían internados graves en distintos hospitales de Lima.

Dos de ellos, Jordan Sánchez Pumatay y el pequeño F. P. T. (7), están en estado crítico con quemaduras en el 99% y 95% del cuerpo. Ambos tienen pronóstico reservado.

Las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) confirmaron que otras 6 personas se encuentran graves con el 80% y 84% de la superficie corporal quemadas; mientras que 4 pacientes luchan por vivir con el 70% de quemaduras. Asimismo, tres permanecen con el 60% y 65% y otros cuatro tienen entre el 45% y 50% de quemaduras.

“Los pacientes están hospitalizados en áreas críticas y especializadas y cuentan con personal médico las 24 horas del día. Todos los días se les está informado a los familiares sobre la evolución de sus parientes”, dijo la directora general de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional del Ministerio de Salud, Mónica Meza.

Infortunio de una familia

En tanto, Villa El Salvador no se sale de la conmoción y sus habitantes saben que la tristeza permanecerá por años. La tragedia volvió a golpear duramente a la familia Riveros Osorio.

Primero fue Geraldine Riveros Osorio, una joven madre de 18 años que perdió la vida por proteger a su bebé de 9 meses. Luego fue su abuela Isidora y el sábado su otra nieta, C. F. R. S. (15), convirtiéndose en la víctima N° 22. Janet Segovia Calderón (39), miembro de esta familia marcada por el infortunio, también falleció días atrás.

"¡Otra vez no!, ¡otra vez no!", se escuchó en la vivienda. "Tenemos una gran impotencia", dice Estefani Osorio. "Ellas no se merecían esto, eran excelentes personas", agregó.

En su casa recuerdan el duro momento, pues tienen a otros familiares hospitalizados, con graves quemaduras. S. J. R. S. (7), Henry Riveros Meza (34) y Carolaine Nayheli Rivero Segovia.

Fue un acto criminal

Entre tanto, para el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y Seguridad del Estado de la PNP, el prófugo propietario de la empresa Transgas LG EIRL sería el principal culpable de la tragedia de Villa El Salvador que dejó 22 muertos. ¿Por qué? En las pruebas está la verdad.

Los peritos establecieron que la empresa encargada del transporte del gas licuado de petróleo cometió un acto criminal, al manipular una válvula de seguridad del vehículo que transportaba el combustible.

La compleja química del fuego parecía hacer difícil preservar la evidencia del incendio. Sin embargo, establecieron que la fuga del carburante no pudo ser controlada por los mecanismos de seguridad debido a que la válvula interna del tanque se encontraba abierta y sujetada por un gancho metálico.

Según Osinergmin, el tanque contaba con certificación de inspección de fecha 2 de setiembre de 2019, emitido por la empresa Marconsult SAC., organismo de inspección acreditado por el INACAL, el cual certifica que el tanque estaba apto para operar conforme a las normas técnicas.

El impacto del cisterna con el desnivel de la pista fue de tal magnitud que originó el desplazamiento vertical de la base de la bomba, que se encontraba protegida, ocasionando el desacople de la válvula de paso, siendo este el punto de fuga.

La tragedia se produjo por una práctica negligente de la empresa Transgas, propiedad del prófugo Luis Guzmán Escribá, padre del chofer del cisterna Luis Guzmán Palomino. No obstante, Osinergmin no admite ninguna responsabilidad.