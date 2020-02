En Arequipa, estudiantes de Alas Peruanas protestan exigiendo soluciones al Gobierno [VIDEO]

Ha transcurrido más de un mes desde que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó el licenciamiento a la Universidad Alas Peruanas y aún existirían muchas dudas e inquietudes entre los estudiantes sobre su futuro.

Cansados de esta incertidumbre, es que los alumnos de la UAP en Arequipa convocaron este lunes a una movilización exigiendo al Gobierno y a los directivos de dicha casa de estudios, soluciones que aseguren que sus actividades académicas no quedarán truncas.

Los estudiantes solicitan la inclusión de universidades privadas en los decretos 016 y 034 del Ministerio de Educación que permite la conformación de una comisión reorganizadora para las universidades públicas con licenciamiento denegado.

Decenas de universitarios se congregaron frente a las instalaciones del Poder Judicial y recorrieron las principales calles del Cercado de Arequipa, hasta el local del Ministerio Público.

“La Sunedu no tiene un plan de contingencia, simplemente dice que se negó la licencia y nos ofrece que existe la continuidad, pero eso no existe, no es una figura real”, indicó Aidé Cruz, una de las representantes de los alumnos.

Cruz explica que no hay nada que garantice que las Alas Peruanas cumplirá el plazo de dos años que otorga la Sunedu.

En el caso de los estudiantes de los primeros ciclos, podrían perder varios semestres al convalidar cursos en su traslado a otra universidad. Asimismo, existen carreras como Tecnología Médica que no ofrecen otras universidades en Arequipa.

Los estudiantes esperan que sus reclamos lleguen a oídos del Ejecutivo y que el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, pueda cumplir con su promesa de concretar una reunión con representantes del Ministerio de Educación.