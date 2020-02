Por: Jésica León

El Corredor Morado, que se inicia en San Juan de Lurigancho, pasa por la Av.Abancay y termina en la Av. Brasil, está en su hora crítica. Los operadores han iniciado el proceso para dejar de brindar el servicio debido a incumplimientos de la Municipalidad de Lima que no ha efectuado medidas en la ruta troncal, tales como el plan ‘pico y placa’, los carriles exclusivos para sus buses, la fiscalización electrónica y el retiro de rutas tradicionales de Lima y Callao.

De los cuatro operadores, el consorcio Próceres Internacional S.A. suspendió el servicio el 18 de enero, retirando 30 unidades que operaban a lo largo de la ruta del Corredor Morado.

Ahora hay un segundo que también va por ese camino. El consorcio Santa Catalina solicitó el 20 de enero a Protransporte la apertura de un trato directo para dejar de operar.

El presidente de la junta de operadores de este eje vial, Gerardo Hermoza, reveló que el Corredor Morado atraviesa por una crisis debido a la inacción de Protransporte.

“Estamos pidiendo ir al trato directo para dejar de operar (hasta diciembre del 2020) por todos los incumplimientos de Protransporte. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, en todas las reuniones ha prometido compromisos con sus funcionarios, nos hemos reunido con él tres veces en dos meses y ya vamos por el tercer mes y no ha hecho absolutamente nada”, aseguró Hermoza, representante del consorcio Santa Catalina.

“Ya no quieren invertir”

Hermoza precisó que otro de los motivos es el cierre de la Av. Brasil los domingos para el esparcimiento de más de 100 personas comparado con los 40 mil usuarios que movilizan los domingos. Y también porque Protransporte aún no transfiere las competencias de los corredores a la nueva Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao.

“Todos estamos en pérdidas millonarias, los accionistas ya no quieren poner dinero. Tenemos tres años y medio operando y no hay nada, lo único que hacemos es sacar dinero para que la operación siga manteniéndose, las inacciones de las autoridades hacen que los accionistas ya no quieran apostar por esto”, aseguró Hermoza.

Controversia

Con respecto a la empresa Próceres Internacional S.A., Protransporte informó que dejó de brindar el servicio de forma “unilateral” y ante esa decisión programó la salida de buses adicionales con otras empresas concesionarias, con lo cual no se afectó la programación regular de las diversas líneas.

Dos días después de la interrupción de su servicio, el concesionario solicitó la suspensión de su operación hasta que haya las condiciones para una reinversión, tras las pérdidas.

“Dicho concesionario viene incumpliendo con sus obligaciones contractuales de poner a disposición el total de la flota requerida, depositar el total del dinero obtenido por la venta de pasajes y no presentar sus estados financieros”, dijo Protransporte, por su parte.

Protesta de choferes

Los conductores de la empresa Próceres Internacional S.A. protestaron el pasado jueves para denunciar retrasos en el pago de sus remuneraciones.

Tras ello, la empresa se comprometió a pagar lo que les debe a sus trabajadores e indicó que hay falta de liquidez debido a la informalidad. Actualmente, Próceres Internacional S.A. tiene 59 buses acreditados, pero solo operan 30. Por su parte, Santa Catalina tiene 57 acreditados, pero funcionan 47. “No hay otra ruta dónde ponerlos, hay una sobreoferta de buses y no retiran las rutas”, indicaron sus representantes.

Corredor Azul también tiene problemas

- Ángel Mendoza, vocero de cuatro de los cinco corredores complementarios, indicó que desde el 2016 el Corredor Azul viene registrando pérdida de pasajeros debido a la informalidad de las combis y los ‘colectivos’.

- “En el 2016 llevábamos 120 mil usuarios, luego pasamos a 100 mil y hoy trasladamos a 90 mil”, dijo. Mendoza pidió a Lima agilizar la transferencia de Protransporte a la ATU. “El cargo le quedó grande al alcalde Jorge Muñoz. Necesitamos trabajar ya con la ATU".