Luego de la polémica que ha generado sus recientes declaraciones en torno a la Festividad de la Virgen de la Candelaria; el obispo de Puno, Jorge Carrión Pavlich, señaló que fue “un exabrupto” advertir que pedirá a la UNESCO que se le retire a la ciudad el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

El prelado hizo la advertencia la noche del último sábado, porque mientras él celebraba una misa en el frontis de la catedral de Puno, un grupo de bailarines de danzas autóctonas prefería seguir bailando, generando desorden en vez de hacer un alto en señal de devoción.

“Lo de anoche ha sido un exabrupto en vista de lo que vi que estaba sucediendo”, dijo.

Carrión Pavlich señaló que veía venir esta situación ya que -según él- en las reuniones que han tenido con anterioridad las diversas autoridades y los organizadores, se han preocupado más por la organización de la fiesta que de la virgen.

“Ya en reuniones anteriores habíamos concordado que se respetara el recorrido de la virgen y que no se permitiera el ingreso de músicos durante la misa en la plaza de armas”, añadió.

Monseñor señaló que en las reuniones se hablaba más de la ruta de las danzas, de los contratos con los canales de televisión, pero menos de la virgen.

“Da la impresión que la devoción a la virgen no es importante (…) y cuando vi que no podíamos rezar, tuvimos que cortar la liturgia. Mi impresión es que no interesa el tema de la virgen”.

Sobre si pediría formalmente a la Unesco que le retire a la festividad el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, señaló que no necesita avisar nada ya que la entidad verifica este tema.

“Según la declaración de la Unesco, es que el patrimonio inmaterial está unido a la virgen, no son las danzas, la música sino lo que origina”, agregó.