Miraflores: denuncian discriminación contra transexual en discoteca Valetodo Downtown [VIDEO]

Una persona transexual denunció que sufrió discriminación en la puerta de la discoteca Valetodo Downtown, en Miraflores, la noche del sábado 1 de febrero. Mediante sus redes sociales, contó que cuando estaba esperando para ingresar al establecimiento, los agentes de seguridad pidieron que se hicieran dos filas: una para hombres y otra para mujeres.

Esperó en la fila de hombres porque él se identifica así. Le revisaron sus pertenencias y entregó su Documento Nacional de Identidad (DNI). En ese momento, el guardia le dijo que era mujer y mencionó el nombre que se indica en su DNI. Pese a que le explicó que era un chico transexual, el agente siguió mencionando el nombre que figura en el documento.

“Me pide el DNI, se lo doy y empieza con el discurso de que ‘tú eres mujer’ y me empieza a llamar con el nombre que sale en mi DNI. Le explico, le explicamos, aún así no quiere entender. Sigue diciendo lo mismo reiteradas veces y gritándolo. Todas las personas estaban oyendo todo esto. Estaban oyendo un nombre que no es mi nombre”, narró mediante un video que difundió por sus redes sociales.

El hombre al que denunció le dijo que debe esperar en la otra cola porque era mujer. Emil, nombre con el que se identifica la víctima de transfobia, acudió a esa fila, donde el sujeto se acercó para hostigarlo.

“Después de todo esto, que es una vulneración a mi identidad, una falta total de respeto, ingreso, Kat también ingresa. Hay solo cola de chicas, hago la cola de chicas porque no tengo ningún problema con que me revise una mujer y el hombre continúa hostigándonos. Se aproxima a nosotras a decirnos ‘¿ves? estás en la cola de mujeres porque eres mujer’”, narró.

Tras señalar la discriminación que sufrió ante el jefe de seguridad de la discoteca Valetodo Downtown, Emil aseguró que este les dio “una explicación absurda”. “Finalmente, una de las mujeres encargadas, con tono burlesco, comenzó a decirnos: ¡¿Eso les incomodó, chicas?! ¡Chicas! ¡Chicas! Y, otra vez, la vulneración hacia nuestra identidad”, finalizó.