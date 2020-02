Independencia: buscan a universitaria que lleva más de 36 horas desaparecida [VIDEO]

La estudiante de psicología Camila Villanueva López, de 20 años, desapareció el viernes 31 de enero. Su madre, Magaly López, contó que la última vez que conversaron fue porque la universitaria estaba en su casa, ubicada en Independencia, esperando a que le llevara algo para que coma.

Cuando su mamá llegó no la encontró en la vivienda; pensó que había salido con una amiga, por lo que le mandó un mensaje a su cuenta de Facebook. Le escribió que estaba dejando su comida en el microondas, que no se tarde mucho porque ya iba a irse a descansar. Pero Camila hasta la fecha no le responde.

“Está sin celular porque se le perdió hace 2 semanas. Le he escrito al messenger y no me contestaba. (Pensaba que) ya me va a llamar, seguro ya va a venir. Le dejé un mensaje diciéndole que su comida estaba en el microondas. ‘Ya me voy a dormir, ven rápido’. Seguro había salido con las amigas, y no me contestó. Hasta el día de hoy, todo el sábado he averiguado con las amigas de la universidad y del barrio y nadie la ha visto. Es extraño porque nadie la ha visto, si ha salido o ha entrado", narró en entrevista con RTV.

La mujer sospecha que su exenamorado, Diego Acuña Capcha (26), está involucrado en la desaparición de la joven, pues él tiene una orden de alejamiento para que no se acerque a ella, ya que en varias oportunidades la ha agredido. Pese a que la orden fue emitida en julio de 2019, este sujeto volvió a golpear a Camila recientemente. Magaly contó que la última vez ambos fueron detenidos en la comisaría de la Mujer de Independencia, donde las policías le echaron la culpa a su hija de que este hombre la haya agredido.

En esa ocasión, Camila denunció que ella lo arañó porque se defendió de los golpes que él intentó propinarle. También les dijo a las policías que él tenía una orden de alejamiento. Por ello, su madre pidió que lo detuvieran. Pero las agentes le respondieron que en la pantalla eso no se veía. “Cuando llego a la comisaría, las femeninas de la Comisaría de Mujeres de Independencia se han parcializado con él porque lo veían llorando pidiéndole perdón. Las policías dicen que ha sido una agresión mutua. Mi hija le dice que hay una orden de alejamiento y le han preguntado si ella también le había pegado. El chico dice que sí lo ha arañado, pero mi hija dice que fue en defensa para que no la siga lastimando”, denunció.

La mamá de Camila fue a la casa de Diego Acuña, pero la madre de este le dijo que él ya no vive ahí. Otras personas que podrían haber hecho algo en contra de la universitaria son sus vecinos, quienes, tras patear a su mascota, la amenazaron.

“Soy dirigenta social de Tahuantinsuyo. La gente que vive por acá me conoce. Soy Magaly López. He tenido problemas por la defensa de la zona industrial en Independencia. Me amenazaban por Facebook la gente de San Martín de Porres", señaló.