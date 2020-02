Incendio en VES: vecinos denuncian que ladrones ingresaron a casa para robar donaciones [VIDEO]

Dos delincuentes aprovecharon que una de las viviendas incendiadas en Villa El Salvador no está clausurada para ingresar por ahí al techo de la casa contigua, donde vecinas guardaban las donaciones que les entregaron tras la tragedia que ocurrió el pasado jueves 23 de enero.

Las víctimas denunciaron en RTV que el alcalde de este distrito no ayuda a los vecinos cuyas casas no se incineraron por el incendio, pero que sufrieron desperfectos. Contó que, pese a que su casa no se consumió, sí se ha quedado sin luz y sin gas.

#AlertaRTV | Villa El Salvador: damnificados denuncian intento de robo de sus donaciones. Posted by Diario La República on Saturday, February 1, 2020

Una de las hermanas Huamán Ascate comentó que cuando fue a su casa, después de una misa, vio que dos sujetos subieron por las escaleras que hay dentro de la vivienda consumida para ingresar al techo de su casa, donde guarda los víveres para toda su familia.

“He visto cuando se han ido corriendo. Al toque han bajado. Ya después con mi hija me encontré en la puerta. Con ella fuimos a pedir ayuda al serenazgo. Pedí resguardo. Mi hija me ha sedado para que me calme de los nervios. Ya luego vinieron los resguardos para cuidar esa parte porque esa parte está desolada”, contó.

Pidió que las autoridades derrumben la casa y construyan un muro en su techo para que dejen de vivir con el temor de que sujetos ingresen a su hogar. “Muchas veces me encuentro sola porque mi esposo trabaja de amanecida o a veces de día. Si no está, yo qué hago sola. Ustedes saben que lo primero que hacen antes de robar es matar. Hacen muchas cosas, pido que nos apoyen, que protejan con algo para que no intenten subir”, comentó otra hermana.