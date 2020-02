Lester, el perro salvado por un niño de 13 años del terrible incendio de Villa El Salvador, se “despidió” ayer del menor durante su velorio. La fiel mascota se mantuvo en todo momento cerca de la familia y al féretro blanco de su amo.

Al verlo ahí, hecho un ovillo en el suelo, la familia le colocó un polo blanco con la foto del pequeño que lo adoraba.

Lester se pudo recuperar de las heridas gracias al apoyo de diversas veterinarias que se ocuparon de su salud y ahora se encuentra en los brazos de los familiares de su amo, informó la Asociación Peruana de Protección a los animales-Asppa Perú.

“Lester es considerado como parte de la familia, él está muy bien de salud, justo llegamos en el velorio del pequeño Jean y pudimos observar que Lester, junto con toda la familia, vestían un polo blanco con la foto del niño héroe; fue muy emotivo el reencuentro”, comentó un integrante de Asppa Perú.

En medio del dolor, la abuela del niño de 13 años contó que Jean decía siempre que de grande sería veterinario.

"Siempre demostraba cariño por Lester. Él me repetía, abuela, si tú me quieres, me quieres junto a mi perrito”, contó entre lágrimas.

Causó conmoción

Tras el incendio ocasionado por la deflagración del gas que dejó escapar un camión, Jean se las arregló para huir de las llamas justo a tiempo. Sin embargo, al encontrarse a salvo, notó la ausencia de su adorada mascota Lester y regresó.

El niño no dudó en ingresar nuevamente a su casa y rescatar al pequeño can. Pero este acto de heroísmo le costó ser alcanzado por el fuego, sufriendo quemaduras en el 70% de su cuerpo.

Tras varios días internado en el hospital Almenara, luchando por vencer a la muerte, el menor no soportó más. Perdió la vida y con ello sumió en gran tristeza a su familia y a Lester.

Gran pesar. En las redes sociales, muchas personas expresaron su pesar por la partida del niño héroe. Incluso hubo caricaturas con sentidos mensajes resaltando el acto heroico del niño que se expuso al fuego para salvar a su mascota.