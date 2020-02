Un sujeto lloró y pidió perdón al verse detenido y enmarrocado por agentes policiales del distrito de José Leonardo Ortiz, luego de ser intervenido por los vecinos del lugar, y ser denunciado por una ingeniera civil, de haber sido víctima de robo y agresión en la ciudad de Chiclayo.

Ciro Ramírez Tesén (20) dejó de ser el feroz maleante, para suplicar a la denunciante, una profesional que realizaba trabajo de campo junto a su compañero en la calle Conquista, siendo sorprendidos por el facineroso, quien al obtener lo que quería salió huyendo del lugar, que desista de acusarlo en la dependencia policial.

El maleante decía: “Señora, no me haga daño, perdóneme, hágalo por mis hijitos que me necesitan”. Pese a ello la ciudadana se mantuvo firme y lo denunció ante la comisaría del sector. El detenido golpeó el rostro de la mujer hasta provocar lesiones y luego le robó su teléfono celular y dinero en efectivo

Fueron los vecinos quienes apoyaron a los agentes al momento de su detención, pues estaba a punto de escapar a bordo de una motocicleta.