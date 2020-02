Chaclacayo: asesinan a hombre en su casa y frente a su pareja

La madrugada de este domingo 2 de febrero, un sujeto ingresó a una casa ubicada en la urbanización Nueva Alianza, en Chaclacayo, y disparó contra Luis Fernando Goicochea, de 42 años, quien estaba descansando al lado de su pareja con 8 meses de gestación.

La sobreviviente contó que ambos estaban durmiendo en la sala de la casa al lado de la puerta. Cuando se despertaron, vieron que un joven los apuntó con un arma. Después de disparar contra el trabajador de construcción civil, también quiso asesinar a la mujer, pero escapó.

"Era un chiquillo. Mi puerta siempre para abierta por el calor. El hombre ha entrado y lo ha mirado, mi esposo me miró a mí y devolvió la mirada hacia a él. Ahí es donde le dispara. Tres a cuatro tiros y yo me quedé anonadada. Entonces, me apunta a mí. Al momento en que él rastrilla, se le atoró, entonces me he agachado, sino me caía igual. Entonces, el hombre se ha asustado seguro por el tiempo y ha salido”, contó en América Noticias.

Los testigos del hecho aseguraron que el presunto sicario escapó en un auto de lunas polarizados que lo esperaba afuera de la casa. El cadáver fue trasladado a la Morgue Central de Lima. Los peritos de Criminalística y la fiscal de turno llegaron al lugar para iniciar las investigaciones. Investigan el caso en el Departamento de Investigación Criminal de Chosica.

La víctima llegó de trabajar en Cañete para pasar el fin de semana con su familia. De acuerdo con RPP Noticias, el asesinato habría ocurrido por un conflicto de cupos.