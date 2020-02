Un diálogo telefónico que involucraría al secretario general de la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social, Wilfredo Ponce Castro y al secretario del Centro Unitario de Trabajadores del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo (HAAA), Walter Cayle Neciosup, pondría en evidencia un negociado y reparto de puestos en la Red Asistencial Lambayeque. En el audio se alude el nombre de la gerenta Olinda Velarde Huarcaya.

En la conversación se ofrecen cargos de confianza, incluso se pide algún nombre en especial. En otra parte de este material se hace hincapié a la gestión del exgerente de la Red Asistencial, Gino Dávila, al que supuestamente iban a destruir su carrera administrativa con una denuncia.

PUEDES VER “Salazar debe dar la cara y aclarar lo que pasa con Odebrecht”

El tema inicial de la conversación es la gestión actual en EsSalud Lambayeque, del que se desprenden los supuestos ofrecimientos de puestos de trabajo. Líneas seguidas leerá parte de la transcripción del audio:

Ponce : ...La presidente me dijo, William hemos decidido dárselo a la doctora Olinda Velarde Huarcaya. Es una persona abierta al diálogo, hoy me llamó, entonces quiere reunirse con ustedes. Y le he pedido que dé oportunidad en los cargos de confianza a nuestra gente, y yo creo que al margen que he sido muy democrático, no me gusta dejar a un lado a uno y otro, sí me gustaría que tú por ser del hospital más grande (Almanzor Aguinaga Asenjo) tengas la conducción y conversar con la doctora aparte. Yo le pediría que se reúna contigo aparte.

Si tienes algún nombre en especial, un cargo, avísame y yo puedo hablar con ella, para que lleve como cosa de ella y no le estés pidiendo tú. Cuenta con mi apoyo.

Cayle: ¿Cargo para qué, Wilfredo?, ¿de qué?

Ponce: Cargos de confianza, ella va armar equipo.

Cayle: Ah, ya, ya. Lo que tenemos que dar nuestra gente.

Ponce: Claro, a veces cuando tú chocas en bloque, te va a decir no, esos son mis cargos de confianza. En cambio yo le digo, ya va a llamar. Y la gente debe saber que tú lo estás promocionando.

Cayle: ¿Sabes por qué? Ana Cecilia Zevallos no va porque ya viene esa doctora (Velarde).

Ponce: Claro, ella puede ser directora o gerente más abajito.

Cayle: Yo voy a conversar con ella porque es un buen cuadro.

Ponce: Por eso conversa y si tienes algunos compañeros, como dirigentes todos nos piden, pero siempre tendremos una preferencia por alguien.

Cayle: Lógico.

Asimismo, Cayle sostuvo que Gino Dávila los quiso “pasear”. “Yo el lunes le iba a poner una denuncia a Gino Dávila para joder toda su carrera administrativa”.