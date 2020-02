Tía María: Arequipa podría ser afectada por decisión de Vizcarra

Edwar Quispe

El empresariado esta sumamente preocupado por lo dicho por el presidente Martín Vizcarra. Que Tía María no arranque en esta gestión por el grado de conflictividad en el valle de Tambo (Arequipa), le puso los pelos de punta al sector.

¿Qué efectos puede traer este anuncio de Vizcarra sobre Tía María? Diferentes economistas analizan el tema. Por ejemplo César Bravo sostiene que la mitad de los egresados de la universidades deberán salir de Arequipa y buscar trabajo en otras regiones. Existe seis casas de estudio superiores acreditadas por la Sunedu. Los profesionales que salgan tendrían que afrontar un dificil panorama si la racha de proyestos postergados continúa. Con Tía María, se generarían 9 mil puestos de empleo, solo durante los dos primeros años de construcción.

El especialista indicó que Arequipa perdió varias empresas dedicadas a la producción, como Aceros Arequipa, que mudó su planta a Pisco, convirtiendo a la región en una generadora de servicios. Bravo asegura que sin inversión este rubro también decaerá.

"Cada vez que vayamos perdiendo empresas de producción, la economía va retrocendiendo. Qué ganamos sacando profesionales si no hay oportunidades de trabajo", precisó.

Bravo indicó que Arequipa solo creció 2.3% en 2019. Este año debido a las decisión de Vizcarra sobre el proyecto de Southern, la caída podría ser de un punto.

Por ello criticó la decisión del mandatario de postergar Tía María. Esto sentaría un mal precedente a otras iniciativas como Zafranal, que también tienen oposición. "Hay otros proyectos mineros que se van a quedar paralizados si ese va a ser el criterio del presidente de la Republica", acotó.

Para Bravo, la única manera de sacar a flote la región, sería con impulsar Majes Siguas II, la carretera Arequipa - La Joya y la construcción de hospitales como el Goyeneche, además de otros proyectos.

Hay más opciones

El integrante de la Agenda por el Desarrollo de la Región Arequipa, Mauricio Meza, explica que sí hay más opciones que el proyecto minero Tía María, que tenía prevista una inversión de US$ 1 400 millones.

Asegura que Tía María no es un problema del Gobierno Central o regional, sino de la misma empresa Southern por sus acciones a los largo de los años en el Perú. "Esa parte no se supo manejar adecuadamente, hubo personas con intereses políticos", dijo.

Sin embargo, Meza indica que existe una cartera de proyectos de los que no se está viendo como la minera Tambomayo en Caylloma con una inversión de US$ 362 millones y Zafranal con US$ 1 157 millones.

El Gobierno Central y la Región también deben ponerse a trabajar para que salgan adelante, dijo.

Citó como ejemplos la ampliación del parque industrial de Yura, el Sistema integrado de Trasnportes (SIT) con una inversión de más de S/ 174 millones, la autopista Arequipa - La Joya con S/ 310 millones.

En la provincia de Caravelí, está pendiente el desembarcadero para la pesca artesanal y Majes Siguas II.

“Podemos seguir con la carretera Pisa - La Unión, desembarcaderos a lo largo de Islay. Hay proyectos interesantes, el tema es si el Gobierno Regional o el Gobierno Central están preparados para manejarlos”, finalizó Meza. ❖