Edwar Quispe

Los cuestionamientos al Sistema Integrado de Transportes (SIT) continúan. Ahora la Dirección Desconcentrada de Cutura de Arequipa vuelve a cuestionar el uso de las calles del Centro Histórico como corredores principales del transporte masivo de pasajeros.

El director de Cultura, Rodolfo Nicoli Segura, fue claro en indicar que no hay autorización alguna para la circulación de buses y mucho menos para la instalación de paraderos en la zona monumental.

Aclaró que en su momento solo se otorgó permisos para las obras físicas de intervención en las calles Jerusalén, San Juan de Dios, Bolívar y Sucre.

Nicoli recalcó que la presencia de un bus de magnitud y la centralización de pasajeros es grave para el patrimonio. Explicó que no es el tamaño lo que más preocupa a Cultura, sino los cambios que generará en el desplazamiento de la población en los puntos que se decida elegir como paraderos.

Se habla de un promedio de 15 mil personas por día que se movilizarán en los ejes troncales de Arequipa, que podrían cambiar el ambiente del Centro Histórico por la presencia del comercio y el uso de las edificaciones que existen en la zona.

“El SIT se tiene que adecuarse al Centro Histórico, no al revés. Cuando quieran poner el primer bus, nosotros haremos nuestros reclamos. ¿Dónde están las autorizaciones? ¿Dónde están los paraderos?”, explicó.

La municipalidad anunció que implementará periodos de prueba de 15 días para ver cual será el resultado del paso de los buses por las vías troncales. Al respecto Nicoli refirió que como pruebas pueden funcionar, pero el problema real se verá en el tiempo, si se permite que pasen por la zona.

"Se autorizaron las obras (en los corredores) en un periodo en el que no se habían dado cuenta de lo que significaba a futuro. Hoy Cultura tienen claro qué va a significar", acotó.

Nicoli Segura aclara que la idea de un moderno sistema de transporte no es el problema, pero por su complejidad debería tener un sistema exclusivo para el Centro Histórico de manera que no perjudique el patrimonio cultural de la ciudad. “Si el SIT ubica su eje troncal dentro del Centro Histórico no estamos de acuerdo”.

De acuerdo a un informe de la Municipalidad Provincial de Arequipa respecto a la implementación del SIT, se aprobaron los estudios para la implementación de 90 paraderos principales (plataforma, mobiliario, señalización) en 21 kilómetros en la Av. Aviación, Ejercito, Centro, Alcides Carreón, Socabaya. La inversión será de 12 millones de soles y se ejecutarían en 6 meses.

Otro de los aspectos que Nicoli Segura advierte que dejó de lado la Municipalidad Provinical de Arequipa, es la peatonalización del Centro Histórico. El funcionario explicó que el proceso se detuvo por observaciones del Cultura.