Delincuente solloza al ser detenido por la Policía en Áncash

Tras cometer un acto delictivo, un presunto delincuente lloró al ser retenido en la comisaría de Huaraz en Áncash. El hecho se registró la tarde del viernes, cuando una joven se encontraba caminando por la calle y el sujeto le arrebató violentamente su celular.

Según la denunciante, se encontraba en el jirón Cajamarca y 13 de diciembre, cuando el sujeto la interceptó y le robó su móvil. Los transeúntes y vecinos lo persiguieron y lo atraparon en el paradero de combis que se dirigían al Callejón de Huaylas.

Como se puede apreciar en el video, mientras los agentes policiales escuchan la declaración de la víctima, se escucha al hombre sollozando y con las manos hacia atrás, manifestando que él no le había querido robar a nadie.

PUEDES VER Bebé con grave enfermedad cardiaca será atendido por médicos de Lima en Chimbote

Por su parte, la fémina declaró que el hombre intentó agredirla cuando quiso recuperar su equipo que estaba escondido en el bolsillo del intervenido.

“El joven pasó y me arranchó el celular, fui detrás de él corriendo, después grité y unos jóvenes me ayudaron. Una persona que lo vio pasar me dijo que se había metido al paradero de Huaylas. El joven había sido reducido y de sus bolsillos saqué mi celular, le di una bofetada y quiso agredirme”, expresó la adolescente.

El personal de Serenazgo de Huaraz, trasladó al sujeto a la dependencia policial para las diligencias correspondientes.