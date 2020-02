Coronavirus: “Estamos seguros de que va a llegar al Perú”, señaló doctor del Minsa

El coronavirus continúa poniendo en alerta al mundo. Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declarará como pandemia, cientos de países han tomado medidas preventivas ante un posible caso, esto no ha sido ajeno a Perú, donde el Ministerio de Salud ha desplegado varias alertas para evitar su aparición.

En una entrevista a RPP, el infectólogo del Instituto Nacional de Salud, el doctor Manuel Espinoza detalló algunos alcances de la enfermedad y si llegaría a Perú dicho mal.

“Que llegue al Perú, estamos seguros de que va a llegar, pero felizmente hemos activado, por nuestra experiencia, alertas. Estamos seguros de eso porque mucha gente asintomática va a venir", señaló el doctor. Además, manifestó que no podría estimar cuánta gente podría desplazarse.

Por otro lado, Manuel Espinoza expresó las formas de contagio del coronavirus. “Evitemos que los virus estén en nuestras manos, ya que se transmite por gotas de saliva de forma directa o indirecta. La directa puede ser cuando una persona estornuda al lado tuyo hacia tu rostros; en cambio la indirecta, se puede dar mediante un saludo de beso en la mejilla, puesto que esta cerca a la nariz y boca”, indicó.

Además, mencionó que existe un mito sobre las mascarillas, ya que estas no protegen a las personas que no se encuentras infectadas. “La mascarilla es para las personas infectadas, puesto que evita el contagio a otros, mas no para protegerse”.

Coronavirus: enfermedad que se originó en Wuhan

Así también, manifestó que este virus suele ser débil a los cambios de temperatura, por ello, recomendó el uso de frascos de gel con alcohol, así lograr la desinfección a tiempo. Por último, mencionó que se debe evitar el contacto físico para no propagar una enfermedad, si en este caso el coronavirus llegará a nuestro país.

Hasta el momento se ha descartado la llegada del coronavirus y las sospechas de los posibles casos quedaron desechas, tras conocerse que se encontrarían sin síntomas y completamente sanos. China continúa también tomando medidas en la ciudad de Wuhan, donde se originaron los casos, Perú también ha seguido las recomendaciones y protocolos necesarios para un posible contagio en sus ciudadanos.