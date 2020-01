El Banco Mundial (BM) aprobó un préstamo de 93 millones de dólares a favor del municipio de Lima para la ampliación del Metropolitano hasta Carabayllo, proyecto que fue paralizado por dos gestiones ediles.

“Ahora esperamos que el gobierno autorice mediante un decreto supremo esta operación de endeudamiento, para lo cual ya hemos enviado al Ministerio de Economía y Finanzas la documentación requerida”, precisó el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien estimó que el proceso de licitación de la obra empezaría a fines de marzo.

El burgomaestre también dijo que, con el fin de acelerar este proyecto, el municipio de Lima culminó la precalificación de postores interesados en participar en la licitación bajo los estándares del Banco Mundial.

"Además se nos exigió que el expediente técnico cuente con una mejora en la accesibilidad a las estaciones y una mayor participación de la mujer en aspectos laborales", expresó Muñoz.

Se debe indicar que la ampliación del Metropolitano tendrá un costo total de US$ 123 millones, de los cuales US$ 30 millones provendrán del presupuesto público y US$ 93 millones serán financiados por el BM.

Con este dinero se construirá una vía exclusiva de 10,2 km desde la estación Naranjal, en Independencia, hasta el cruce de las avenidas Universitaria y Chimpu Ocllo, en Carabayllo.