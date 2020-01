Familiares de las víctimas de la tragedia de Villa El Salvador, sobrevivientes y vecinos de ese sector de Lima enviaron ayer un pedido al presidente de la República, Martín Vizcarra: “Decrete usted duelo nacional señor presidente, por las 21 personas que han fallecido”.

Los deudos sienten que solo así tendrán el apoyo que necesitan para enfrentar el drama de tener parientes hospitalizados, niños sin hermanos ni padres, o padres sin hijos, producto de esta tragedia.

Todos además exigen justicia y demandan ponerle un alto a la impunidad, pues hasta ahora no hay nadie pagando por los 21 muertos y 23 heridos. Precisamente, anoche se confirmó el deceso de Rola Gálvez Pacheco, de 49 años, en el hospital Hipólito Unanue. Tenía el 60% del cuerpo quemado. Con ella, la cifra de fallecidos se elevó a 21.

Los deudos están convencidos de que al decretar el duelo nacional, el Estado reconocerá la magnitud de la tragedia.

El dolor de los Ambrosio

En la familia Ambrosio Navarrete, la historia se repite. A doña Marcelina Navarrete Huarcaya la muerte le volvió a arrancar, con la misma inclemencia, a otro ser querido. Primero fue su hija María Angélica y su nieto Alejandro. El miércoles fue su hijo Joaquín y ayer Víctor Manuel, el menor de sus hijos.

“No Dios, no puede ser, ¿por qué se fue mi hermano? ¿Por qué?”, exclamaba con desesperación y llanto, Juan Ambrosio.

“Víctor trabajaba en una panadería en Arequipa, y ese día había cumplido sus cinco días de franco. Joaquín, en cambio, trabajaba en Lima como electricista”, recuerda Juan.

Ayer, la desgracia regresó. En el rostro de su madre se notaba que tanto dolor no cabía en su pecho ni en su mente. Lloraba con la mirada perdida.

Doña Marcelina era consolada por su esposo Aristeo. “Nosotros pedimos al Gobierno que no se olvide de mi sobrino Rodrigo, de 8 meses, hijo de María Angélica, quien se encuentra herido; ni de mis padres que ya han perdido a tres hijos y a un nieto”, pide Juan Ambrosio.

Joaquín y Víctor Manuel serán sepultados hoy en Los Jardines de la Paz, en Lurín, junto a María Angélica y al pequeño Alejandro.

Yordy y su hermano

“Estos días de dolor no son para quedar paralizados y después que las cosas sigan igual. El Gobierno tendría que haber declarado duelo nacional”, señala Rafael Sánchez Gonzales, padre de Yordy Sánchez Pomatay (23), quien falleció ayer en el hospital Dos de Mayo. Tenía el 80% del cuerpo quemado. Su otro hijo, Jordan (20), tiene quemado el 95% de la superficie corporal y se teme también por su vida.

“No queremos un Gobierno que permanezca callado o indolente ante las muertes. Debemos dar a esta terrible situación la dimensión y la atención que se requiere, y una forma de hacerlo es decretando duelo nacional”, insistió Rafael Sánchez, secundado por sus vecinos y otros deudos.

“Ese día mi esposa salió a un centro asistencial. La fui a ver y estaba en la cola. Cuando regresé a casa vi el cisterna cubierto por una nube de gas. Entré corriendo y les dije a mis cuatro hijos que corran. Los dos mayores (Yordy y Jordan) entraron por una calle lateral, yo me fui con las dos mujercitas al hospital y le dije a su mamá que no salieran. Luego escuché la explosión, corrí y me dijeron que mis hijos, entre ellos, trataban de apagar el fuego que consumía sus prendas de vestir”.

Padre e hijo juntos

Quien tampoco resistió las graves quemaduras fue Jhon Alexander Valladolid Huamán (20). Murió ayer en el hospital Hipólito Unanue.

Él es hijo de Juan Orlando Valladolid Loayza (50), la primera víctima mortal de esta tragedia. “Este dolor me está consumiendo, ¿por qué se fue mi hijo? ¿Por qué?”, exclamaba su madre Alicia Huamán Ventura, quien pidió ayuda, pues también tiene a su hermano, Manuel Huamán, herido de gravedad. “El Gobierno debe declarar duelo nacional por esta tragedia”, apoyó.

Mary Cruzate, subgerente de salud y sanidad de la Municipalidad de Villa El Salvador dijo que se está trabajando en el bienestar de los damnificados y deudos, con la cobertura total de los velatorios y sepelios. “Necesitamos ayuda”, le implora Benito Cafuiro Conde.

A diario, desde que ocurrió la tragedia, los familiares de víctimas se enteran de una noticia que los hace retroceder en el dolor. Buscan sanar heridas, pero el duelo se hace eterno.

