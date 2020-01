Incendio en Villa El Salvador: aumenta a 21 la cantidad de fallecidos

Rola Gálvez Pacheco de 49 años es la última persona que falleció por el incendio en Villa El Salvador. Ella tenía el 65% del cuerpo quemado y estaba internada en el hospital Hipólito Unanue.

Su muerte se registró este jueves 30 de enero, una semana después de que ocurrió la deflagración de gas licuado de petróleo en Villa El Salvador. Otros dos pacientes de 30 y 23 años fallecieron hoy en los hospitales Dos de Mayo y Almenara. Con estas víctimas la cantidad de fallecidos que dejó el siniestro aumentó a 21.

Lista actualizada de personas fallecidas por incendio en Villa El Salvador.

El alcalde de Villa El Salvador cuestionó el otorgamiento de la licencia a la empresa Transgas, dueña del camión cisterna que explotó tras pasar por un desnivel en el cruce de las avenidas Edilberto Ramos y Villa del Mar.

“No reunía ninguna de las condiciones, así que nosotros procedimos con la clausura del local que incluso distribuía balones de gas de manera informal”, contó en una entrevista en Exitosa.

El local funcionaba en una casa, la cual, tras ser clausurada el mismo día en que ocurrió el incendio, fue reabierta. Por ello, las autoridades volvieron a multarla. La sanción fue por desacato a la autoridad.

“Este vehículo nunca debió haber transitado en esa avenida porque no cumplía las condiciones. Un chofer que tiene más de 80 fracciones y no siguió un protocolo. Me indigna que no este presente”, opinó.