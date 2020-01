Padres de estudiantes peruanos en China piden el retorno de sus hijos para evitar contagio del coronavirus

Preocupados. Ante la intensa situación que se vive en China por el coronavirus, los padres de los once estudiantes peruanos que se encuentran en la Universidad de Beijing piden al Gobierno Peruano la repatriación de sus hijos a Perú.

Los once alumnos que viajaron por sus becas para estudiar cursos de Tecnología Aeroespacial en China viven una pesadilla al estar aislados en la ciudad de Wuhan y no contar con todos los recursos necesarios para solventar sus gastos en alimentación y prevención del peligroso virus.

PUEDES VER Vía de Evitamiento: dos accidentes generan gran congestión vehicular

Según un video publicado por los estudiantes, ellos manifiestan su deseo de retorno al país por el escaseo de ciertos alimentos, medicamentos y el agua. Además, señalaron su aislamiento en los dormitorios de la Ciudad Universitaria.

Si bien aún no existe algún enfermo del coronavirus, ellos prefieren evitar esta situación y regresar a tierras nacionales lo más pronto posible. Según Panamericana, la madre de uno de los compatriotas, Gianini Manrique, expresó el deseo de la intervención del Gobierno Peruano para su retorno y puedan seguir estudiando en la Universidad.

“Están pidiendo al Estado que les envíen las máscaras, los víveres y medicinas para prevenir el contagio del virus. Ellos no manejan mucho presupuesto porque no trabajan, han ido a estudiar. Se encuentran limitados. Están de brazos cruzados porque están aislados en el pabellón. Les han prohibido que no ingrese personal que no sea del campus universitario. No podemos esperar que se contagien", manifestó la madre del menor de los estudiantes.

PUEDES VER Vía de Evitamiento: camión choca contra puente peatonal y podría colapsar por daños severos

Además, manifestó que otros países como Pakistán ya coordinaron la repatriación de sus estudiantes, a pesar de las recomendaciones del Gobierno de China. Por último, mencionó que los jóvenes han intentado coordinar con el Consulado; sin embargo, aún no existe respuesta o apoyo de ellos.