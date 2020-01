Arequipa se polariza en torno a proyecto Tía María

Edwar Quispe y Fiorella Montaño

El proyecto minero Tía María continúa dividiendo a los arequipeños. Eso se hizo visible con las declaraciones del presidente Martín Vizcarra Cornejo. El mandatario señaló que, en su gobierno, Tía María no irá adelante debido a la conflictividad social en el valle de Tambo.

La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa manifestó su preocupación por esta determinación, en un contexto en el que se necesita impulsar la inversión privada para generar empleo y crecimiento.

Para la Cámara de Comercio, Southern tiene la obligación de cumplir con todos los compromisos ante la comunidad de la provincia de Islay. Sin embargo, el Gobierno debe encargarse de solucionar la controversia en torno a dicho proyecto, actuar como articulador entre la empresa y la población. El gremio de empresarios pide al Gobierno velar por el desarrollo, crecimiento y condiciones que atraigan inversiones.

En el comunicado, se insiste en que se hagan todos los esfuerzos por generar un espacio de diálogo entre la población, la empresa y autoridades para dar una solución definitiva al entrampamiento de Tía María.

El empresario y expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), Mauricio Chirinos Chirinos, fue más duro. Calificó como una traición hacia Arequipa lo decidido por Vizcarra. "Él quiere quedar bien con todos", dijo.

Para Chirinos, lo único que le interesa al mandatario sería no mellar su aprobación y el voto popular de la masa. "No me extrañaría que, valiéndose de esos artificios, por más que lo niegue, se presente a las elecciones del 2021", acotó.

El presidente del directorio de Caja Arequipa, José Málaga Málaga, también mostró su preocupación por la postergación de Tía María. Sin proyectos no habrá empleo y la economía regional se desacelerará.

Indicó que los perjudicados serán los pequeños y microempresarios de las áreas de metalmecánica, servicios, alimentación y consultoría. Estas proveen sus servicios y productos a la empresa minera.

"Si no tenemos inversión privada, entonces que el Estado invierta, que genere esas oportunidades y esa potencialidad de puestos de trabajo, para que nosotros sigamos con nuestra actividad (el nicho principal de la caja son los microempresarios)", acotó.

Tanto Chirinos como Málaga esperan que el Gobierno dé las facilidades para desarrollar proyectos de gran envergadura, como Majes Siguas II, la carretera Arequipa-La Joya, las vías provinciales para sacar productos agroindustriales, entre otros.

"Si no tenemos Tía María, le pido al Estado y al presidente que dé opciones de desarrollo adicionales", acotó Málaga.

A diferencia de los empresarios, el gobernador regional de Arequipa se mostró a favor de lo señalado por el presidente Vizcarra; sin embargo, señaló que le preocupa que la minera siga teniendo vigente la licencia de construcción, entregada por este gobierno. Además, señaló que hay una persecución política contra él por oponerse a Tía María.❖

No confían en anuncio de Vizcarra

Para Miguel Meza Igme, dirigente del valle de Tambo, el anuncio del presidente carece de credibilidad. Pidió más señales de que durante la actual gestión no se ejecutará Tía María. Mencionó que en el valle sigue un fuerte contingente de policías y pide su retiro. Insistió en que el presidente vaya a Tambo para hablar con la población.