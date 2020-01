Alcalde de VES se pronuncia sobre Transgas: “vehículo no tenía condiciones, ¿cómo le han podido dar la licencia?"

Tras la tragedia ocasionada por la explosión de un camión cisterna que transportaba GLP, el alcalde de Villa El Salvador, Kevin Iñigo, rompió su silencio y mencionó la ilegalidad de la empresa Transgas que ocasionó la muerte de 20 personas hasta el momento.

El burgomaestre señaló que el municipio había clausurado a la empresa por no cumplir con las autorizaciones respectivas, pero seguía operando en la ilegalidad. Añadió que esta no contaba con alguna licencia de funcionamiento ni de Defensa Civil.

“No reunía ninguna de las condiciones, así que nosotros procedimos con la clausura del local que incluso distribuía balones de gas de manera informal”, expresó en una entrevista en Exitosa. Así también, manifestó que este local funcionaba en una vivienda y no se podía realizar una mayor acción al ser una propiedad habitada.

Señaló que la empresa Transgas era totalmente informal, así que por ello en 2018 se dio su clausura; sin embargo, igual continuaba operando en la ilegalidad. "La Municipalidad ya denunció penalmente a esta empresa”, puntualizó.

Sobre el conductor del camión cisterna, Luis Guzmán Palomino, manifestó su indignación sobre su libertad. “Este vehículo nunca debió haber transitado en esa avenida porque no cumplía las condiciones. Un chofer que tiene más de 80 fracciones y no siguió un protocolo. Me indigna que no este presente”, mencionó Iñigo.

Por otro lado, explicó que esta empresa no tenía ninguna documentación en regla y que debió ser verificada por Osinergmin. “No recopiló la documentación local, ¿cómo le han podido dar la autorización cuando no contaba con nada?”, expresó.

Incendio en VES

Asimismo, mencionó que se debió realizar una acción en conjunto con otras entidades del Estado, ya que no cuentan con especialistas en temas de combustibles. Además, Iñigo dijo que “la inspección y lo demás es tarea de Osinergmin. Nosotros nos encargamos de fiscalizar e informar”.

Por último, precisó que hubo muchas irregularidades y que el vehículo presentaba desperfectos mecánicos, a pesar de todo el peritaje e informe dado por la Policía señalan también como responsables al conductor del camión y a la empresa.

El número de víctimas por el incendio en Villa El Salvador continúa aumentando. Se espera más fiscalización por todas las entidades reguladoras.