Un terrible suceso ocurrió la madrugada de este jueves 30 de enero en San Juan de Lurigancho (SJL). Una pared cayó sobre un obrero de 41 años cuando realizaba trabajos de demolición en un inmueble ubicado en la avenida Canto Grande.

La víctima fue identificada como Alberto Maury Llamucuri. De acuerdo a la información, el derrumbe se produjo cuando trabajaba dentro de una obra de construcción sin licencia.

Según informó Buenos Días Perú, una mala maniobra habría provocado que la pared del segundo nivel cayera hasta el primer piso donde se encontraba la víctima.

El hombre fue auxiliado y trasladado a un centro de salud cercano, sin embargo, minutos después falleció.

Por su parte, los parientes del occiso señalaron que los obreros no contaban con los equipos de protección para realizar los trabajos de demolición.

“Ha sido aplastado por una pared de dos metros y medio. He consultado con la autoridad y me dicen que no contaba con ninguna protección. No usaba casco ni botas, ni uniforme”, indicó.

Asimismo, exigen la investigación del caso y la máxima sanción para los responsables.

Según trascendió, Rodolfo Aquino Zamudio, hombre que contrató al trabajador, fue detenido por agentes de la comisaría de San Juan de Lurigancho.