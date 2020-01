Pudo ser un nuevo caso de feminicidio. Una mujer fue agredida violentamente por su expareja, Luis Alberto Ayacho Melendez (35), quien presentaba alrededor de 10 denuncias de la víctima, y era buscado por tráfico ilícito de drogas y robo agravado.

El hecho sucedió en el Rímac. La víctima fue violentada con un arma blanca, por lo cual presentaba varias lesiones y cortes en su cuerpo que pudo llevarle a su muerte. Según las declaraciones de la mujer, su agresor tenía una orden de alejamiento que no se respetaba, ya que Ayacho Melendez (35) alquilaba una habitación en el segundo piso de su vivienda.

Según la mujer, el sujeto la acosaba todos los días y la perseguía para evitar que saliera de su vivienda. Además, mencionó que la jueza del caso determinó que no existía algún peligro al ser pisos diferentes. También, denunció que en la comisaría del Rímac le exigieron pruebas de cámaras para verificar el hecho. “La primera vez me pedían cámaras, la otra vez le mostré la agresión y me dijeron que podría habérmelo hecho yo”, señaló.

Por otro lado, los efectivos policiales al ser llamados varias veces por el mismo caso, expresaron a la víctima que “optará por mudarse del lugar con su familia”. La mujer denunció que pidió medidas de protección que nunca llegaron.

La víctima relató que su expareja intentó asesinarla con un arma blanca, pero no llegó a cometer el crimen al no percatarse que continuaba viva. Tras la agresión de la expareja, la mujer quedó en el piso y su hija de 9 años tuvo que auxiliarla al encontrarla.

Al ser trasladado al hospital Cayetano Heredia, no pudieron atenderla adecuadamente por falta de camillas en el establecimiento. Incluso, mencionaron que su caso no era tan grave como otros.

La mujer exige la captura rápida de su agresor a la Policía Nacional del Perú, puesto que se encuentra prófugo de la justicia. Además, pidió al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, una atención rápida y evitar más casos de violencia.

Por último, en Latina, la Policía declaró que están tras los pasos del sujeto y que se le darán las medidas de seguridad correspondientes.