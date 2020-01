Municipalidad de Lima se pronuncia tras retiro de empresa concesionaria del Corredor Morado

En un comunicado, la Municipalidad de Lima detalló cómo Próceres Internacional decidió retirarse de modo ‘unilateral’ dejando de brindar el servicio del Corredor San Juan de Lurigancho desde el sábado 18 de enero.

“Es importante señalar, que dicho concesionario viene incumpliendo sus obligaciones contractuales de poner a disposición el total de la flota requerida y no presentar sus estados financieros, entre otros,” apunta el comunicado de la municipalidad limeña sobre la cuestionada empresa.

Hay que tener en cuenta que el lunes 20 de enero Próceres envió una carta a Protransporte en la que les solicita suspender su operación “hasta que existan las condiciones necesarias para realizar una reinversión”. Pues, según la empresa de transporte, tales servicios le generan pérdidas económicas por la presencia de vehículos informales que cubren la ruta en la que participaban.

En agosto del 2019, Protransporte inició un proceso de Trato Directo con Próceres Internacional. La empresa concesionaria solicitó la suspensión de penalidades “por causas imputables al concesionario”.

El texto propagado indica que este proceso no se llegó a concluir debido a que la empresa que decidió alejarse de sus rutas no asistió a la reunión final. Por esto, Protransporte cerró esta etapa de negociaciones para proceder a las sanciones según estipula el contrato.

Actualmente, la Municipalidad de Lima ya le ha entregado los 27 proyectos de adendas de los contratos de concesión del Metropolitano y de todos los corredores complementarios a la Autoridad del Transporte Urbano. Ya que, como se recuerda, la regulación del transporte urbano se encuentra en plena transferencia a esta nueva entidad.

Finalmente, mientras se viene dando esta situación y con el fin de no afectar a los usuarios, Protransporte decidió programar la salida de buses adicionales gracias a otras empresas concesionarias.

No obstante, allegados a la empresa Próceres Internacional señalaron días atrás que sus pérdidas millonarias no les permitían seguir operando y culpaban a Protransporte de no retirar los vehículos informales de la ruta que cubren: SJL-San Isidro-Magdalena.