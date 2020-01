Desde el penal de Cochamarca, en la región Pasco, Edisom Torres Corzo “Chilipino”, confesó en un juicio oral que el expresidente de Áncash, César Álvarez Aguilar, y el exgerente de la Subregión Pacífico, Luis Arroyo Rojas, estuvieron presentes en la reunión en la que planificaron dar muerte al exconsejero regional Ezequiel Nolasco Campos.

Ante una jueza contó cada detalle de cómo se planificó el primer atentado contra Nolasco, el cual se ejecutó el 20 de julio del 2010. Dijo que la reunión se realizó en la vivienda de Arnaldo Ordinola Muñoz “Nayo”, en el asentamiento humano Tahuantinsuyo, en Nuevo Chimbote.

“Chilipino” mencionó que fue convocado por Arnaldo Ordinola y que al llegar a su casa le abrió la puerta la pareja de su amigo, Hilda Saldarriaga Bracamonte “La Mama”.

“Al interior estaban reunidos Nayo, Jaime Sánchez Cachay, Rubén Moreno Olivo (Goro), César Álvarez y Luis Arroyo Rojas. Allí me proponen que participe en el atentado, me dijeron que Alexis Reyes Camones iba a cometer el crimen, pero no acepté porque salía de una operación porque había recibido dos balas en el cuerpo”, pronunció Chilipino.

Edisom Torres recordó que esa noche “Nayo” se molestó con “Piolín” y terminaron discutiendo. Mencionó también que le ofrecieron 100 mil soles por darle un susto a Ezequiel Nolasco.