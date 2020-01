Cada relación de pareja atraviesa por altibajos o tiempos difíciles, amar es para valientes y muchas veces tras la etapa del enamoramiento, cuando la mujer y el hombre deciden ser sinceros descubren un lado complicado de la otra persona, al comienzo podrás sobrellevarlo, pero quizás después empiecen las discusiones y si no estás dispuesto a amar los defectos de tu pareja, la relación caerá en un constante vaivén de “terminamos y regresamos”. Esto no es saludable, solo dañarás tu mente y corazón.

Las personas no son perfectas, por lo que tampoco lo son las relaciones de pareja. Sin embargo, cuando lo malo comienza a superar a lo bueno y comenzamos a ver incompatibilidades reales que son difíciles de conciliar, es ahí cuando surge la interrogante: ¿Estoy en una relación tóxica?

¿Cómo detectar una relación tóxica?

Los celos desmedidos, las prohibiciones, el revisarse los celulares, el pedir contraseñas de redes sociales, entre otras, son algunas de las acciones que se toman por normales entre las parejas, pero son propias de una relación tóxica. Con el tiempo, las restricciones pueden ir aumentando y el control sobre la otra persona, esto puede provocar graves secuelas psicológicas en la pareja víctima, afectando seriamente el autoestima, volviéndola dependiente e iniciando un círculo vicioso del que es difícil de salir.

Violencia Disfrazada de Amor

La campaña de prevención “Violencia Disfrazada de Amor” emplea frases para contribuir a que las mujeres identifiquen a tiempo las señales de alerta y situaciones de control durante el enamoramiento, a fin que corten sus relaciones de pareja cuando éstas son desiguales y no se basan en la confianza, ni en el respeto mutuo. Identifica las señales a tiempo y descubre si estás en una relación tóxica con las siguientes frases, puedes estar a tiempo de denunciar y buscar ayuda:

1. “Me cela porque me quiere”

2. “Me llama cada 10 minutos para saber qué estoy haciendo”

3. “Me protege tanto que revisa mi celular todos los días”

4. “Él elige qué ropa me pongo porque me cuida”

5. “Me revisa las redes sociales porque se preocupa por mí”

6. “Me pide la contraseña de mis redes sociales porque me quiere”

7. “Me pide mi ubicación para saber que estoy bien”

8. “Él escoge a mis amigos porque me cuida”

9. “Me ama tanto que no quiere que salga sin él”

10. “Si me prohíbe salir de casa es para que no me pase nada”.

Identifica al agresor y denúncialo

Si vives una situación de violencia o conoces de un caso, puedes acudir a: Centro Emergencia Mujer (CEM), Línea 100, Chat 100, Centro de Atención Institucional Frente a la Violencia Familiar (CAI), Policía Nacional del Perú, Centro de Salud Mental Comunitaria, ALEGRA – Ministerio de Justicia. Para más información ingresa a www.señalesdealerta.pe

Publirreportaje