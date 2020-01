Surco: vecinos denuncian la falta de recojo de basura en las calles tras culminar contrato con Petramás

En medio de la incertidumbre. Desde el día lunes, los vecinos de Santiago de Surco no encuentran la paz, ya que varios zonas de su distrito amanecieron inundadas de basura de días, un olor fuerte y la espera de un camión de basura que nunca llegó.

A través de canal N, cientos de ciudadanos denunciaron que la acumulación de basura viene desde días antes, e incluso, existían zonas más afectadas. Con este miércoles 29 de enero se cumpliría otro día más sin los colectores y podría desencadenar problemas de salud.

Así lo denunció un residente de la zona, "el olor incomoda. El sol no ayuda en nada para la acumulación de basura. La Municipalidad no ha dicho nada. Nos enteramos por redes sociales que el contrato había culminado. Hay basura acumulada en todas las esquinas. Es vergonzoso estar en Surco y vivir esta situación”.

Ante esta situación, la Municipalidad de Surco emitió su comunicado a través de Instagram, donde explicó sobre el inconveniente realizado por la empresa Petramás. Según el ente, la empresa no respeto su contrato hasta marzo 2020 y que no había sido seleccionado como proveedor en este último concurso público.

Municipalidad de Santiago de Surco denunció públicamente a la empresa Petramás.

Por otro lado, mencionó que tomarán acciones legales en contra de Petramás por desconocer este hecho y hacer respetar los beneficios de los vecinos. No obstante, la empresa respondió con un comunicado en sus redes sociales, aclarando la situación mencionada por la Municipalidad.

En este, Petramás manifiesta que el contrato culminó este lunes 27 de enero y que no pudieron participar del concurso. Además, expresó que no pudo ser posible que las autoridades de la Municipalidad no dieran una solución a sus ciudadanos cundo se les envío carta desde el 14 y ahora, este último día.

Petramás: comunicado hacia los vecinos de Santiago de Surco

Ante tal evento se espera que pueda solucionarse en beneficio de los vecinos de Santiago de Surco y la reducción de la contaminación.