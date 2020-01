Municipio de Arequipa operará relleno sanitario

Redacción Sur

Las compactadoras de distintas comunas distritales de la ciudad no podían depositar su basura en el relleno sanitario de Quebrada Honda. Interaseo Perú SAC, la operadora, en constatación policial, alegó "la caída de una de sus máquinas"; mientras que la Municipalidad Provincial de Arequipa lo justificó alegando problemas en la vía de ingreso por lluvias. El inconveniente se prolongó desde la madrugada hasta las 13:00 horas de ayer. Municipios, como Yura, Sachaca, Miraflores, Cayma, Mariano Melgar, Yanahuara, y otros, alegaron verse perjudicados con el recojo de residuos en sus respectivas localidades.

El alcalde Omar Candia salió a poner paños fríos. Declaró que la contingencia fue solucionada de manera rápida y que no se puso en riesgo ambiental la ciudad. Negó que el problema se suscitara porque la comuna no paga a Interaseo desde mayo o junio de 2019 por no cumplir con los procesos del contrato. Debe alrededor de 150 000 soles.

Sin embargo, los inconvenientes de ayer sucedieron en el marco de la transferencia al culminar el contrato. La asesora municipal, María Antonieta Torres, informó que la relación culminó el lunes 27 de enero y, por eso, la comuna se hará cargo de la dirección y operación del relleno desde hoy o en los siguientes días, hasta que culmine el proceso de recepción.

El municipio contratará a 15 personas y maquinaria. Torres adelantó que ya está preparándose una licitación, lo que durará un par de meses, para contratar una nueva operadora. Sin embargo, la gestión anterior tuvo inconvenientes por esto y ampliaba los contratos a Interaseo. La funcionaria añadió que penalizarán a Interaseo por las observaciones y que tendrán que subir los precios por tonelada para los distritos, de S/ 7.8 a S/ 11 o S/ 12.v