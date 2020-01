Por primera vez en Perú, la Municipalidad de Lima y PNP realizarán énfasis en una iniciativa que busca mejorar la vigilancia en el Cercado de Lima. Para ello, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz junto al comandante general de la Policía Nacional, el teniente general PNP José Luis Lavalle mencionaron la nueva medida: “Plan de patrullaje integrado Serenazgo y PNP en motocicleta”.

En esta ceremonia se anunció que desplegarán 40 motocicletas en toda la capital, donde habrá un trabajo conjunto entre el Serenazgo y la Policía, en busca de solucionar el problema de la inseguridad ciudadana.

Esto ayudará a un mejor desenvolvimiento de la labor del Serenazgo y la Policía, puesto que ambos estarán a bordo del vehículo. Además, como explicó el burgomaestre, la motocicleta ayudaría para la versatilidad al movilizarse y el fácil acceso a otras zonas, lo cual permitiría la rapidez en la labor.

40 motocicletas serán implementado como parte del nuevo plan de la MML.

Esta nueva medida ayudaría para mayor eficiencia al momento de resolver problemas y sería una nueva estrategia para combatir la delincuencia en el Cercado de Lima. Por otro lado, esto agilizará y reforzará la seguridad en varios puntos caóticos de la ciudad.

Según declaraciones del alcalde Jorge Muñoz a La República, esta idea sería extendible a otros distritos, pero como primera prueba será el Cercado de Lima. Además mencionó que “la delincuencia no se focaliza en un solo lugar, sino va esparciéndose más”, por ello, el servicio será de 24 horas.

La Municipalidad de Lima manifestó que habrá dos turnos rotativos para los agentes de Seguridad. Las motos también serán distribuidas para los turnos: diurno y la tarde hasta las 11 p.m. Se espera que con esta medida, el compromiso este patente y que garantice el bienestar de todos los vecinos.

