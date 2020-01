Ministerio de Educación informa sobre matrículas en colegios públicos

El Ministerio de Educación informó a los padres de familia los derechos y responsabilidades sobre los pagos y requisitos al momento de matricular a sus hijos en colegios públicos.

El Minedu indica que los menores deben tener la edad correspondiente al grado en el que se van a matricular hasta el 31 de marzo. Asimismo, se tiene que llevar la partida de nacimiento, DNI o pasaporte del niño o niña.

El padre de familia, por su lado, también debe presentar su DNI o pasaporte al momento de matricular a su hijo o hija. Acercarse con estos documentos es obligatorio; no obstante, no impide la matrícula, ya que de no contar con alguno se otorgará un plazo de 20 días calendario posteriores al inicio del año escolar para que se pueda regularizar ello.

Además, es importante recordar que en todas las instituciones educativas la matrícula es gratuita y no se condicionada el pago de cuotas ordinarias, así como de aportes extraordinarios de la APAFA, compra de paquetes escolares, donaciones, entre otros.

En cuanto a los alumnos antiguos, la matrícula es automática; sin embargo, sus datos deben ser actualizado de acuerdo al cronograma establecido por la IE. Por el material educativo, como textos escolares y cuadernos de trabajo, no se paga, ya que este es gratuito.

El Minedu también recordó que la evaluación de ingreso para los alumnos de inicial y primer grado de primaria está prohibida.