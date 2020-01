Después de presentarse los primeros cuatro casos sospechosos de coronavirus en el Perú, las autoridades del sector Salud de Piura, Lambayeque y La Libertad están tomando acciones de prevención y de intervención ante la presencia de esta enfermedad. Han pedido calma a la población ante la alerta por la presencia del virus en el país.

La Dirección Regional de Salud de Piura se mantiene presta para detectar cualquier caso sospechoso de infección por coronavirus, en personas que procedan de lugares como Ecuador o China, donde se ha reportado el mal.

El subdirector regional, César Guerrero, informó que pese a no haberse reportado casos en esta región, se están tomando las medidas preventivas y de intervención para hacer frente a los casos sospechosos.

Manifestó que en el hospital Santa Rosa de Piura están ambientando un área con tres camas, como sitio de contención inicial de posibles casos sospechosos. Asimismo dijo que se implementará una móvil para asistir los casos de emergencia.

Además anunció que se ha coordinado con el aeropuerto de Piura para capacitar al personal y puedan identificar a una persona con los síntomas. Indicó que se hará volanteo y se colocará un banner para informar sobre la sintomatología del coronavirus.

Guerrero refirió que hoy sostendrán una reunión con el encargado de sanidad del Puerto de Paita, a fin de establecer el flujo de atención a pacientes, así como la toma de muestras. Agregó que también habrá información y capacitación en los terrapuertos.

Piden calma

La Gerencia Regional de Salud Lambayeque pidió tranquilidad a la población ante la alerta de coronavirus. Ante esto se promueven prácticas de prevención con el propósito de evitar contraer infecciones respiratorias, sobre todo en las personas que viajan a zonas de transmisión.

La jefa de la Oficina de Epidemiología, Dafne Moreno Paico, pidió a la población lambayecana no alarmarse, ya que la región Lambayeque no presenta casos, y los organismos nacionales e internacionales están trabajando para cortar la transmisión de la enfermedad y no ingrese al país.

Hizo un llamado para practicar las principales medidas de prevención como el lavado de manos con agua y jabón por 20 segundos como mínimo, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo descartable al estornudar o toser.