Una ciudadana denunció a un agente de seguridad del Metropolitano de Lima porque le prohibió besarse con su pareja. Ambas sufrieron un ataque de lesbofobia en la estación Central. Cuando se besaron esta persona se les acercó para decirles que no podían darse muestras de cariño.

La afectada comenzó a grabarlo y a pedirle la norma del Metropolitano que prohíbe las demostraciones de afecto en sus paraderos. “Es un lugar público y usted no puede estar besándose en un lugar público”, le respondió el hombre.

Después de que le preguntó dónde dice que no podía besarse con su novia, el trabajador del municipio le pidió que “dé el ejemplo”. "Porque aquí hay niños. Hay un niño pequeño. Nadie dice que no sientan su cariño, su romance, pero hay lugares donde se puede y hay otros lugares donde no”, aseguró.

Sin embargo, no le respondió qué regla interna estaba en contra de las muestras de afecto entre dos personas del mismo sexo. “Si me vas a hablar así, me vas a traer a alguien. A mí no me vas a amenazar por las puras”, le dijo la víctima.

Antes de que se alejara de la denunciante, el trabajador comentó que no le importaba los usos que la mujer podía darle al video que registró. “Tenga moral. Está en un lugar público”, añadió.

La lesbofobia es un tipo de discriminación contra las lesbianas.