Dos sujetos asaltaron al tío del menor de 13 años que resultó con quemaduras en el 70% del cuerpo tras ser alcanzado por el incendio propagado por la deflagración de gas en Villa El Salvador y que ahora lucha por su vida en el Hospital Guillermo Almenara.

La familia del herido, con el apoyo de cientos de amigos y vecinos, organizó una chuletada este fin de semana para recaudar fondos y tuvieron gran acogida debido a que la historia del adolescente se hizo muy difundida en redes sociales. Se supo que él resultó gravemente afectado por salvar a su mascota, un perro que terminó casi ileso.

Este lunes, uno de los tíos del menor fue al banco a depositar el dinero obtenido, pero a su regreso lo interceptaron delincuentes armados que lo encañonaron y golpearon en la puerta de su casa para quitarle el efectivo.

Tras cometer el robo, los facinerosos intentaron fugar del lugar, pero debido a los gritos de las víctimas, los vecinos de la zona salieron en su defensa y evitaron el escape. Incluso uno de los ladrones se metió a la casa de una mujer y la tomó de rehén durante algunos minutos.

Al poco tiempo llegaron efectivos de la Policía y trasladaron a los sospechosos a la Comisaría de Villa El Salvador en medio de un fuerte contingente, pues los vecinos casi los linchan. Aún no se sabe si es que han podido recuperar el dinero.

Una tía de la víctima presume que los hampones sabían que organizaron la actividad pro fondos y les estuvieron haciendo seguimiento, pues atacaron directamente a la persona que tenía el dinero.

Otra familiar pidió que los delincuentes no sean liberados y la máxima sanción para ellos. “Todos de buena fe nos hemos amanecido desde las tres de la mañana y vienen a aprovecharse. No es justo. (…) Mi sobrino está que lucha por su vida en el hospital y estos desgraciados quieren llevarse todo fácil. Que no los suelten porque llegan a la comisaría y los van a soltar”, dijo la mujer, quien pidió la intervención del alcalde de Villa El Salvador.

Los indignados vecinos esperan que el dinero sea recuperado, que se encarcele a los delincuentes y que se les brinde mayor seguridad en la zona, la cual está a solo una cuadra de donde ocurrió la deflagración.