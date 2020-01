Huachipa: 20 heridos por choque entre dos buses del Corredor Verde

Un accidente de tránsito entre dos unidades del Corredor Verde dejó a cerca de 20 personas heridas, la mañana de este martes 28 de enero.

El hecho ocurrió en la autopista Ramiro Priale, a la altura de Mapfre, en Huachipa. El choque habría ocurrido debido a que ambos vehículos iban a velocidad para ganar pasajeros.

Los buses involucrados pertenecen al servicio 516, el cual no está autorizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. La ruta fue suspendida el 5 de enero del 2019 por no cumplir con determinados requisitos, como con el recorrido que figura en el contrato y además por transitar por vías que no están autorizadas, como la avenida Abancay.

Por ello, Protransporte le impuso una infracción por más de 789 000 soles. En aquel entonces el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, también se pronunció al respecto. Él dijo que el Corredor Verde tenía serios problemas.