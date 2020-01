El no cumplir con el sufragio en las Elecciones Congresales 2020 y hacer caso omiso a la multa respectiva o no justificarla puede ocasionarte situaciones incómodas en el futuro. Existen puntuales procesos administrativos, como no poder gestionar trámites con el Estado o salir del país, que no podrás realizar.

Algunos motivos podrían exonerarte del pago de la infracción en los casos no solo de haber faltado al deber cívico, sino también los correspondientes a no fungir como miembro de mesa o haberse negado a serlo ante la falta de uno. Revisa como hacerlo punto por punto.

PUEDES VER Frepap: los candidatos al Congreso del partido fundado por Ezequiel Ataucusi

1. Solicitar la Justificación o Dispensa

Dependiendo de la razón por la que no acudiste a votar en en los últimos comicios deberás de emprender un trámite denominado ‘Justificación’ o ‘Despensa’. El primero en el caso de no haber cumplido con ser miembro de mesa y el segundo por si no ejerciste el voto. Ambos se pueden hacer de forma online o presencial y tienen el costo de S/22.90 y S23.10, respectivamente.

Ten en cuenta que en cada solicitud debe ser adjuntada una copia simple del documento que sustente la causa. El JNE de elecciones evaluará tu situación y considerará si procede.

Ambos procedimientos proceden su cuentas con la multa electoral por las siguientes razones:

- Fuerza mayor.

- Pérdida o robo de DNI.

- Por desastres naturales.

- Por estar privado de la libertad.

- Por temas de estudios.

- Por temas de salud.

- Por temas electorales.

- Por temas laborales.

2. Pagar

Podrás pagar el derecho a trámite de las siguientes formas:

- En cualquier agencia del Banco de la Nación.

- En Págalo.pe.

- En las caja de la sede central del JNE, ubicada en la av. Nicolás de Piérola 1070 en Lima o en la sede ubicada en jr. Pachacútec 890, Jesús María.

- En las oficinas consulares, de acuerdo con la tarifa de derechos consulares aprobada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al entrar al ‘Sistema de Dispensa Virtual’, deberás de seleccionar el tipo de multa que deseas justificar y complementar la información solicitada. Puedes ingresar haciendo click aquí.

3. Presentar los documentos

Puedes extender los documentos que justifiquen la multa electoral en los siguientes lugares:

- Ventanillas de dispensas en las sedes del JNE en av. Nicolás de Piérola 1070, Lima o jr. Pachacútec 890, Jesús María.

- Centro MAC Lima Norte.

- Oficinas consulares, en caso de encontrarse en el extranjero.

- Oficinas Desconcentradas del JNE en provincia.

- Jurados Electorales Especiales (JEE).

4. Esperar la respuesta

El JNE evaluará los documentos presentados y emitirá una resolución. Deberás de estar al tanto si hay alguna observación que se pueda subsanar consultando el estado del trámite en la página web oficial de la entidad.

De tener resultado positivo, se actualizará el sistema y no tendrás multas pendientes. De lo contrario, se te notificará mediante el teléfono, correo o dirección proporcionado.

¿Cuanto cuesta la multa por no votar o ser miembros de mesa?

El monto dependerá de la dirección que figura en tu DNI de acuerdo a la siguiente escala basada en la Resolución N° 3222-2018-JNE.

Lugar de residencia

Multa Distrito no pobre S/ 86 Distrito pobre no extremo S/ 43 Distrito pobre extremo S/ 21.50

En el caso de quienes no fueron miembro de mesa y no hayan instalado su mesa de sufragio, las multas son las siguientes:

Miembro de mesa Multa Titular S/ 215

Suplente S/ 215



Los que no cumplieron con ser miembros de mesa y con el voto, tendrán que pagar la suma de ambas sanciones. El costo total, dependiendo del lugar de residencia, oscila entre 236.50 y 301 soles.

¿Cómo saber si tengo multa electoral?

Para consultar si cuentas con una multa electoral deberás de ingresar a un aplicativo diseñado por el JNE. Una vez dentro ingresa el número de tu DNI y el código que aparece en la pantalla. Puedes ingresar haciendo CLICK AQUÍ.