En Arequipa, hubo más ausentismo que votos nulos y blancos.

En la región de Arequipa se contempló la votación de un millón 60 mil 619 electores habilitados. Esta cifra agrupaba también a aquellos ciudadanos que cumplían 18 años precisamente este 26 de enero. Sin embargo, de acuerdo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), solo 856 mil 403 cumplieron con su deber ciudadano.

Según la entidad, el ausentismo en Arequipa superó a la cifra acumulada de votos nulos y blancos. De tal forma, 204 mil 217 electores no acudieron a sufragar. En tanto, la cifra por votos nulos y blancos está cerca de los 117 mil.

De acuerdo al 98.94% de actas procesadas, 10 mil 716 ciudadanos emitieron sus votos en blanco (1.25%) y 107 mil 080 sufragaron como nulo (12.49%). Así también la cifra total de votos válidos comprende a 739 mil 692 (86.26%).

Como se recuerda, aquellos electores que no participaron en las elecciones congresales deberán pagar una multa. Para distritos no pobres, la sanción pecuniaria es de S/ 86; distrito pobre no extremo, S/ 43; y distrito pobre extremo, S/ 21.50. Finalmente, si fuiste miembro de mesa y al mismo tiempo no asististe a votar, ambas sanciones se sumarán. Dependiendo el lugar donde residas, según tu DNI, pagarías una multa que oscila entre 236.50 y 301 soles.