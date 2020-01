Un joven que iba a participar por primera vez de unos comicios denunció que fue impedida de votar en estas Elecciones 2020 debido a que se negó a ser miembro de mesa. Ocurrió en el colegio Simón Bolívar, uno de los principales locales de votación de Iquitos, región Loreto.

La electora que se identificó como María Alexandra dijo que llegó a la institución educativa antes de las 8 de la mañana, sin embargo, su mesa de sufragio no estaba instalada debido a la falta de miembros de mesa.

Debido a que era de una las primeras en llegar, los demás electores en la cola le pidieron que asuma como un miembro de mesa para que empiecen a sufragar lo más pronto, no obstante, ella se negó debido a que, según contó a TV Perú, vive en Santa Rita, una comunidad a la cual solo puede llegar en lancha tras un viaje de dos horas.

Es más, para poder acudir a su local de votación había recolectado dinero entre los miembros de la comunidad para poder costear el viaje e ir a votar. Si es que ella asumía como miembro de mesa lo más probable es que salga en la noche hasta que termine el conteo y no tendría cómo retornar a su vivienda, pues el servicio de lancha solo hay hasta determinado horario.

Pese a que explicó estos argumentos ante los demás electores, ellos no le creyeron y consiguieron a otra persona para que reemplace al miembro de mesa ausente.

Tras instalarse la mesa de sufragio, la joven se acercó para poder votar, le entregaron la cédula, ella marcó y cuando iba a depositarla en el ánfora, una mujer, que sería personal de la ONPE, se acercó con actitud vehemente, se la quitó y la rompió. Ni siquiera la dejaron que firme el padrón, ni mucho menos le colocaron el holograma en el DNI.

La denunciante asegura que la mujer le dijo que, al no aceptar ser miembro de mesa, no solo se hacía acreedora de una multa, sino que había perdido su derecho a votar. La joven se mostró sorprendida y asegura que solicitó orientación ante el personal Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y hasta en la Policía, pero no la recibió.

Tras exponer el caso, TV Perú se comunicó con Alberto Huerta, jefe de la Oficina de la Defensoría de Lima, quien explicó que la joven no debió haber sido impedida de votar bajo ninguna circunstancia, incluso si se negó a ser miembro de mesa, lo que implica una multa de 215 soles.

“A la señorita se le ha excluido de ejercer su voto y eso está mal porque ella debió haber sido multada, pero le debieron permitir votar. Lo más lamentable es que ella acude al jefe coordinador de la ONPE y otras autoridades y no la han orientado debidamente”, dijo el funcionario.

Indicó que la Defensoría ya tomó conocimiento del caso y se pondrán en contacto con la joven para que puedan revisar su caso, el cual, de no ser resuelto, la obligará a pagar doble multa, una por no votar y otra por no asumir ser miembro de mesa ante la ausencia de titulares y suplentes.