Arequipa: Rescatistas continúan luchando para liberar a mineros atrapados en socavón [VIDEO]

De manera incansable, viene trabajando un grupo de rescatistas para sacar con vida a tres mineros que se encuentran atrapados en un socavón, en la provincia de Caravalí, Arequipa. Hasta la 01:20 horas de este lunes, continuaron con su labor. Dieron una pausa y han retomado su lucha a las 08:00 horas.

La oscuridad, ni el frio, ni las lluvias, fueron impedimento para continuar. El equipo integrado por bomberos, policías, especialistas de empresas mineras, cuadrillas y personal del Coer (Centro de Operaciones de Emergencias Regionales) Arequipa seguirá hasta lograr su misión.

El gerente regional de la Autoridad Regional Ambiental (Arma), Carlos Santos Roque, precisó que, al momento, ya han retirado cantidad de lodo, pero aún falta un largo trecho por recorrer. “La profundidad y lo agreste del interior de la mina dificulta el trabajo de las bombas de succión, pero ya hemos gestionado más equipos", acotó.

El jefe del Coer, Alonso Mamani, y el gerente regional de Energía y Minas, Juan Muñiz, también incidieron en la complejidad del rescate. Indicaron que se trata de un terreno de difícil acceso y de una profundidad de 120 metros, que, en definitiva, complica el trabajo y el desempeño de la maquinaria de la que disponen.

ELECCIONES

Ante la urgencia del caso, los rescatistas optaron por no acudir a sufragar, en el marco de las elecciones congresales 2020, para seguir con su trabajo. Por ello han pedido que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tenga consideración de su caso, para que no se hagan acreedores de una multa por no sufragar.