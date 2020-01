Elecciones 2020. A nivel nacional, los locales de votación cerraron sus puertas este domingo a las 16:00 horas. Los electores que llegaron luego de esa hora no pudieron ejercer su voto. Tal es el caso de decenas de ciudadanos que protestaron al exterior del Instituto Superior de Arequipa (ISPA).

Los electores justificaron su tardanza alegando que quedaron atrapados en el caos vehicular que se registró este domingo en Arequipa. En los distritos del Cercado, Cayma y Yanahuara se formaron largas colas de vehículos particulares y de transporte público que pugnaban por avanzar. Otros, aseguraron que las puertas del local de votación fueron cerradas entre 2 a 3 minutos antes de lo previsto.

Es así que pasadas las 16:00 horas, se formó un tumulto afueras del ISPA. Los protestantes arengaron por largo rato y pidieron a representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) salir para escuchar sus reclamos. No les importó la lluvia que caía sobre ellos y esperaron hasta por una hora. Todo en vano.

MULTA

Los ciudadanos que no emitieron sus votos deberán pagar una multa que se establece según la dirección que está consignada en el documento de identidad. En los distritos no pobres la multa asciende a 86 soles, en distritos pobres no extremo el monto llega a 43 soles y en casos de distrito pobres extremo se deberá pagar 21.50 soles.