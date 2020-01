En Arequipa, mujer señala que le impusieron multa por negarse a ser miembro de mesa

Una ciudadana que acudió a votar muy temprano a su centro de votación en Arequipa no obtuvo los resultados que esperaba. Se trata de Flor Vega Pacsi (42), una madre de familia que vende helados. La ciudadana argumentó que la habrían obligado a ser miembro de mesa y tras oponerse le impusieron una multa de S/ 215.

Vega indicó a Correo que acudió al colegio Gran Libertador Simón Bolívar, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, para emitir su voto. Sin embargo, notó que su mesa 0077891 no estaba instalada debido a que no asistieron algunos miembros titulares y suplentes. Ante esta ausencia, personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Arequipa solicitó el DNI a todos los electores, entre los que se encontraban en su mayoría personas de edad. Luego de una revisión, la mujer fue invitada a ser miembro de mesa, pero se negó señalando que debía trabajar y cuidar a su hijo de cinco años.

PUEDES VER: Reportan gran congestionamiento vehicular en calles de Arequipa por elecciones

“Yo soy padre y madre para mi hijo. Cuando mi hijo tenía seis meses, mi esposo me abandonó. Le dije, señor no puedo y me dijo que si no hacía eso eran 250 soles de multa”, manifestó.

Rápidamente, la difusión del caso causó polémica en las redes sociales. Algunos usuarios argumentaron que la mujer debió aceptar su rol como miembro de mesa debido a que es un deber cívico. En tanto, otros señalaron que personal de la ONPE debió ser más coherente con la toma de esta medida.