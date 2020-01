Los Olivos: electores que llegaron tarde hicieron de todo para poder ingresar a votar [VIDEO]

No llegaron a tiempo. Varios electores no pudieron hacerse presentes en sus mesas de sufragio para poder votar en estas Elecciones 2020 debido a que llegaron pasadas las 4 de la tarde, hora establecida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para el cierre de los locales de votación a nivel nacional.

La escena se repitió en varios centros de sufragio en todo el país. Uno de ellos fue el colegio nacional N° 2025 Inmaculada Concepción en el distrito de Los Olivos, en cuya puerta lateral se apostaron al menos 14 personas pidiendo ingresar para ejercer su deber cívico.

Los hombres y mujeres golpearon la puerta innumerables veces y hasta gritaban que cerraron antes de las 4 de la tarde. Sin embargo, pese a su insistencia por al menos un cuarto de hora, el personal ONPE encargado de dicho local de votación no los dejó ingresar, por lo que tuvieron que retirarse.

Estas personas deberán de pagar una multa, a menos que presenten una justificación o dispensa del por qué no votaron, la cual será evaluada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En el caso que el JNE no acepte el recurso, el elector será notificado de cuánto deberá cancelar, lo cual dependerá del nivel socioeconómico en que esté catalogado el distrito donde vive. Si reside en un distrito no pobre la multa electoral es de 86 soles, si vive en un distrito pobre no extremo pagará 43 y si está domiciliado en un distrito pobre extremo deberá cancelar 21.50.