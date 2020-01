Nadie le avisó. Un ciudadano denunció que cuando llegó a votar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) por las Elecciones Congresales 2020 le dijeron que su verdadera mesa de sufragio estaba ubicada en Huancayo.

El sujeto que responde al nombre de Ángel Eduardo Cervantes Chueca presentó su reclamo frente a las cámaras de América Televisión. “Toda mi vida he votado aquí. Desde los 18 años, desde que saqué mi primer DNI”, contó.

El caso del ciudadano, quien vive en el Rímac, quedó sin solución. “No, ya me dijeron que no puedo votar, no existe una mesa”, enfatizó y agregó que le indicaron que debe pedir “una hoja de reclamo” para que no le cobren la multa.

Un caso similar pasó con Luis Palomino Andrade que tuvo que viajar de Lima a Trujillo para sufragar. Según informó, vota desde hace 30 años en la ciudad de la eterna primavera y que no se explica el motivo del cambio.

Al llegar a Lima tuvo que acercarse hasta su local de votación en el distrito de Jesús María, lo cual, le generó tanto un gasto económico como de tiempo. Las Elecciones Congresales 2020, hasta el momento, se realizan de manera ordenada en los distintos puntos del país.