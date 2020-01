Elecciones 2020: ayudada por su madre, joven en camilla llega a su colegio para votar [VIDEO]

Una mujer, de 30 años de edad, acudió a votar a su local de votación pese a encontrarse en una camilla de hospital.

Con ayuda de su madre, la joven con discapacidad acudió hasta el aula 306 del colegio de Pisco, en Ica, para sufragar. Según su progenitora, debió caminar alrededor horas para evitar que su hija sea multada.

“Es que anteriormente ya he tenido que pagar multas. Mi hija no habla, no hace nada, pero ya hubo una ocasión que tuve que pagar tres multas porque no sabía que ella sufragaba. Desde mi casa demoro dos horas caminando”, mencionó para TV Perú.

Adicionalmente la madre debe caminar alrededor de una hora entre el local de votación de su hija y el suyo. Ella aseguró no contar con ayuda de ningún tipo, por lo que debe trasladar a la joven con discapacidad a pie.

Finalmente, la ciudadana pudo cumplir con su derecho al voto al ingresar a un aula del primer piso, donde se instalaron mesas especiales.

Para las Elecciones Congresales Extraordinarias, el organismo electoral también ha previsto instalar módulos temporales de votación para atender a las personas que no pudieron registrar su discapacidad o presenten alguna discapacidad temporal.