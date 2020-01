Daría Bermúdez denunció que desde el 2015 la empresa farmacéutica Boticas y Salud no le paga el alquiler del primer piso de su vivienda, en el Callao. Diez años antes, ella y su esposo Fortunato habían firmado un contrato de alquiler con esta empresa. En octubre de 2010, cuando el señor falleció, los hijos que tuvo con su anterior pareja vendieron a la empresa Sherfarma la parte de la casa que les tocó.

La víctima contó que les pidió que esperaran a que pasara el tiempo para coordinar la venta del lugar, pues se encontraba mal emocionalmente por la pérdida de su esposo, pero ellos no hicieron caso y vendieron sus acciones de la vivienda.

“Sus hijos se aprovecharon. No esperaron. Vendieron sus acciones, lo que les tocaba, calladitos, no dijeron nada”, contó en América Noticias. Cuando Daría se entera de que en registros públicos aparecía que su casa era propiedad de ella y de Sherfarma, inicia un proceso judicial denominado “retracto” en contra de la mencionada empresa. Ello le permitiría recuperar su casa.

Ganó el juicio tres años después. Durante el proceso tuvo que pagarles $50 000, monto que sus administradores le dieron a sus hijastros por la propiedad. “Cuando ganamos el juicio recogieron su plata, $50 000, y hasta ahora no me entregan mi casa. Ya recogieron su plata, pero no quieren salir", afirmó.

En 2014, tras este logro, decidió no renovarles más el contrato de arrendamiento, pero descubrió que la empresa Sherfarma le alquiló el primer piso por 10 años a Boticas y Salud, pacto que pudieron concretar, pues se realizó cuando aún tenían poder sobre la propiedad. Cabe resaltar que ambos negocios pertenecen a la misma corporación.

Desde entonces no pagan el alquiler a la señora, sino a ellos mismos. La transacción mensual es de $400, es decir, cerca de $800 menos de lo que le pagaban a Daría. “El local comercial está frente de un hospital. A estos señores le genera ingresos considerables. En vez de llegar a un entendimiento con la señora, utilizan una argucia ilegal, Elmer Meza.

Koening Miguel Johnson Alfaro, dueño de Sherfarma, no respondió cuando le consultaron su versión de los hechos. “Mire, el tema está judicializado, yo no puedo decirle más cosas”, mencionó.