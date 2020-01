Sunass asegura que usuarios afectados por corte de agua no pagarán servicio

Piura. Los usuarios de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Sullana no pagarán por el servicio de agua que no recibieron durante los días de restricción, generado por los trabajos de reparación del canal Daniel Escobar.

Así lo informó la Oficina Desconcentrada de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), quien señaló que a través de la Dirección de Fiscalización realizó un monitoreo orientativo para verificar que la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) Grau realice la facturación del 15 de diciembre al 15 de enero de 2020.

Según el Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento de la Sunass, las empresas prestadoras solo deben facturar los servicios que han prestado de manera efectiva. En ese sentido, es importante indicar que hay dos tipos de facturación: para los usuarios con medidor y para los usuarios con asignación de consumo (tarifa plana).

En el caso de los usuarios con medidor, ante la falta del servicio si este no registra consumo no puede ser facturado. Asimismo, en relación a los clientes con asignación de consumo (tarifa plana), la EPS Grau debe registrar de manera proporcional a los días en los que no se contó con agua potable.

Sunass recomendó que los usuarios de cualquier modalidad de facturación, que no estén conformes con sus recibos, pueden iniciar sus reclamos sustentados ante la EPS Grau, y si tienen alguna duda acudan a la Oficina Desconcentrada en Piura.

Cabe recordar que la restricción del agua por la reparación del canal Daniel Escobar afectó a 52,000 usuarios.