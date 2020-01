Huacho: Denuncian a dos mujeres por golpear a una niña en la calle [VIDEOS]

Las calles de la ciudad de Huacho, en el norte de la región Lima, fueron escenario de un condenable acto de maltrato infantil contra una indefensa niña, quien fue golpeada sin contemplaciones por dos mujeres, una de las cuales es su abuela, tal y como se aprecia en una denuncia hecha a través de la red social Facebook.

En el video que se viralizó en la mencionada red social, se puede ver como una persona graba el instante de la agresión y se acerca a las féminas para increparle por su actitud. Sin embargo, ellas lejos de arrepentirse, se muestran desafiantes, y le dicen frases como “acaso es tu hija” o “no te metas”.

Esto ha causado gran consternación en la población de Huacho, quienes en el Facebook mostraron su indignación contra ambas mujeres y exigieron a las autoridades de la zona que hagan justicia en este claro caso de maltrato infantil.

Tras la difusión de las imágenes, salió a la luz, también a través de Facebook, un segundo video, en donde se aprecia a Carmen López Bazalar, dar su versión de lo ocurrido, diciendo que era la primera vez que maltrataba a una de sus nietas.

“Yo he criado desde hace cinco años a tres nietos, que su madre los ha abandonado, y nunca les he puesto una mano encima, ni una cachetada, ni nada, los he criado como si fueran míos, yo castigo a mis nietos con lo que más les gusta”, se le escucha decir a la mujer.

Ahora queda en manos de las autoridades resolver este caso de maltrato infantil y analizar si la señora Carmen López Bazalar, abuela de la menor agraviada, recibe un castigo por su accionar.