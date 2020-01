Elecciones 2020: Resultados al 60% podrían tenerse a las ocho de la noche

Wilder Pari

Todo está listo para las elecciones congresales de mañana. El material electoral ya llegó a los centros de votaciones y a partir de este fin de semana rigen algunas restricciones para ciudadanos y candidatos.

Los organismos electorales esperan contabilizar actas en un 60% para las 8 de la noche. Esto permitirá tener una proyección de quiénes serán los próximos padres de la patria.

Algunos electores aún preguntan si pueden votar con un DNI vencido. La jefa de la ODPE Arequipa 2, Kelly Cotrina, aclaró que sí. Del mismo modo, recordó que los nuevos votantes que todavía no canjearon el DNI azul sufragarán con el DNI amarillo (de menores de edad), basta que ellos figuren en el padrón electoral.

El padrón incluye a quienes cumplan 18 de años incluso el día de las elecciones.

El DNI será el único documento válido para presentarse al local de votación. Ayer se formaron largas colas en las afueras de Reniec Arequipa, de ciudadanos que iban a recoger el duplicado de su documento de identidad.

Los electores y candidatos también deben estar atentos a las restricciones. Algunas rigen desde días previos.

Restricciones

Desde ayer se prohibieron todo tipo de reuniones o manifestación pública. Y desde las cero horas de hoy, los candidatos no pueden emitir ningún tipo de propaganda electoral. Mañana, los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) verificarán que ninguna propaganda se ubique a 100 metros de distancia del local de votación.

Desde las 8 horas de hoy, estará prohibido la venta de licor (ley seca). Esta disposición será hasta las 8 horas del lunes. La multa de S/ 2 790 será para los dueños de establecimientos que infrinjan la norma.

Para mañana, regirán otras restricciones en el horario de las votaciones, que será de 8:00 a 16:00 horas. La principal, prohíbe cualquier tipo de reunión, ya sea deportiva, artística o religiosa. Por ello no habrá funciones de cine ni misas.

El Arzobispado de Arequipa informó que las celebraciones eucarísticas se desarrollarán antes de las 8 horas y después de las 17 horas.

Ayer empezó el envío de material electoral a diferentes provincias de la región Arequipa. Se incluyen cédulas, cámaras de votación y el refrigerio para los miembros. En la ciudad de Arequipa, estos artículos serán enviados hoy a los distintos locales de votación.

La jefa de la ODPE Arequipa 2, Kelly Cotrina, exhortó a los votantes a averiguar previamente su local de votación y número de mesa. Puede consultarse en la página web de la ONPE, o enviando un mensaje de texto al 6673 con el número de DNI. v

Multas para electores omisos

La multa por no votar está determinada por el nivel de pobreza. Para los considerados no pobres, la multa será de 86 soles, para los pobres no extremos, de 46 soles; mientras que para los pobres extremos, de 21.50 soles.

La penalidad para todos los miembros de mesa será de 215 soles.

Reniec informó que atenderá hoy hasta las 14.15 horas sólo para entrega de DNI. Mañana para el mismo trámite lo hará hasta las 15.30 horas.