Elecciones 2020: conoce cómo votan las personas con discapacidad visual

Elecciones 2020. Desde las 08:00 horas de este domingo 26 de enero, más de 24 millones de peruanos participarán en los comicios para elegir a los nuevos integrantes del Congreso, quienes completarán el periodo legislativo 2016-2021.

De esa cifra, 257 644 ciudadanos registraron que tienen algún tipo de discapacidad, de los cuales 256 253 realizarán su voto en el ámbito local, mientras que 1 391 lo harán en el extranjero.

Para la realización de estas elecciones congresales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ordenó la instalación de 8 171 mesas especiales con la finalidad de brindar las condiciones necesarias que faciliten el desplazamiento y acceso de las personas con discapacidad a la hora de emitir su voto.

PUEDES VER Elecciones 2020: multas para quienes no voten ni cumplan función de miembros de mesa

Las peruanos con discapacidad visual votarán este domingo 26

De acuerdo al censo nacional del 2017, el 48.3% de peruanos con algún tipo de discapacidad tiene dificultades visuales, por lo que la ONPE dispuso que estas personas puedan hacer uso de su voto mediante tres formas: asistida, con plantilla braille y el voto electrónico.

En el primer caso, la persona con discapacidad visual acude a la mesa de sufragio en compañía de alguien su confianza, quien incluso está a su lado en la cámara secreta.

Sin embargo, para brindar independencia al momento de su voto, el órgano electoral distribuirá 6 500 plantillas braille, formatos que podrán ser solicitados a los coordinadores de mesa de cada local de sufragio.

El especialista en educación electoral de la ONPE, Juan Francisco Heredia, explicó que la mencionada plantilla se coloca sobre la cédula de votación, ya que reproduce sus características en formato braille.

Tras ello, el elector deberá leer los nombres de las agrupaciones políticas participantes hasta encontrar la de su preferencia. Luego, deberá dirigirse hacia la izquierda de la opción seleccionada e identificar tres recuadros.

PUEDES VER Elecciones 2020: conoce cuándo empieza y hasta qué hora será la Ley seca 2020

“Para marcar en la cédula, el ciudadano deberá marcar con una cruz o un aspa en el casillero del símbolo del partido político de preferencia. Solo se puede elegir o votar por una agrupación. El elector, si lo desea, puede escribir los números de hasta dos candidatos del mismo partido”, indicó el especialista a La República.

Otro de los sistemas de sufragio usados por la ONPE para estas elecciones es el voto electrónico.

Según el ente electoral, este domingo 39 jurisdicciones en todo el país participarán en la fiesta democrática mediante este sistema, y la población con discapacidad visual no será la excepción.

Tal como en el primer tipo de sufragio, los electores con discapacidad visual acudirán hasta su mesa de votación y cámara secreta en compañía de una persona de su confianza. Los miembros de mesa deberán brindarles audífonos que permitan que el voto sea seguro y secreto.

Como el sufragio implica el uso de la vista, el acompañante marcará la opción de la agrupación política indicada por el elector con discapacidad. Asimismo, de ser el caso, digitará los números de los candidatos favorecidos mediante el voto preferencial.

Para la elaboración de este informe, este medio consultó al especialista de la Unidad Funcional de Comunicaciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), Enrique Bustos Garay, quien es una persona con discapacidad visual.

Tras revisar la platilla braille para este proceso y hacer un ejercicio en la máquina voto electrónico, Bustos sostuvo que el uso del primer material es factible para las personas con discapacidad visual que dominen el lenguaje braille, sin embargo, sobre el segundo sistema indicó que “no le genera ningún problema” a la hora de sufragar.

PUEDES VER Denuncian que empresa que dirige candidato de Somos Perú no paga alquiler hace 3 años

“Es una experiencia inclusiva. No he tenido ningún problema para votar. Como persona con discapacidad me siento complacido. Con el audífono he podido comprobar mi elección. Esta máquina ayuda a estar seguro de que la persona que lo acompañó marcó la opción indicada", comentó.

En estas elecciones, está en nuestras manos apoyar la participación de las personas con discapacidad visual para que todos, en igualdad de condiciones, no nos perdamos esta cita democrática y elijamos a los nuevos integrantes del Congreso de la República.