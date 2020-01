Ayacucho: buscan a dos hombres que habrían sido desaparecidos por sujeto que les debía S/200 000 [VIDEO]

La familia de Henry Josimar Lozano Loayza y Marco Acosta Loayza vienen buscándolos desde los primeros días de enero, cuando viajaron a Huanta, en Ayacucho, para cobrar los S/200 000 que le prestaron a Abraham Cabezas.

Según sus familiares, este sujeto pidió el préstamo para financiar la campaña de su hermano. Cuando llegaron a Huanta, Cabezas les dijo que lo esperen una semana para que les pague, por lo que se quedaron hospedados durante ese tiempo.

“Él les atendió. Estuvieron en su casa; fue muy amable. Les dijo que esperaran una semana para que les pague. Mis sobrinos, debido al viaje que es tan largo, ya no regresaron aquí. Nos dijeron que van a esperar allá mejor para que de una vez lo paguen, que en unos 8 días les cancelan", contó su tía a Tv Cosmos.

Cuando llegó ese día, fueron a cobrarle el dinero, pero Cabezas solo les dio un pequeño monto del total. Henry y Marco decidieron retornar a Trujillo; avisaron a sus familiares que tomarían el bus de retorno a las 10 de la noche. Al día siguiente, sus celulares ya no funcionaban.

“Hemos sacado el historial policial de él, donde tiene denuncias por estafa, violación y secuestro. O sea este es un delincuente. Me dirijo al ministro del Interior y la ministra de la Mujer que hagan justicia por mis sobrinos. No saben por el dolor que estamos pasando”, pidió.

Un grupo de familiares viajó a Huanta, pero no cuentan con garantías para sus vidas. "La Policía no quiere dar garantías allá. Les ha dicho que ellos se cuiden. La Fiscalía no ha querido que allá se de informe a la prensa porque han dicho que van a entorpecer”, comentó.